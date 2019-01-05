自由廣場》非洲豬瘟不關通傳會的事？

◎ 尤英夫

非洲豬瘟病毒大軍進逼，對我國來說是一件很嚴重的事情，一旦台灣島內有了豬瘟（金門已經發現有非洲豬瘟病毒的死豬），據說將有二千億以上的損失，可以說已到危及國安的地步，政府各部門應該總動員才對。但是上網查看國家通訊傳播委員會（通傳會）—通訊傳播的主管機關，網頁上未見其對管理的對象即各廣播電視事業有任何要求，很是令人不解。

且不說通訊傳播基本法第十四條明確規定「遇有天然災害或緊急事故或有發生之虞時，政府基於公共利益，得要求通訊傳播事業採取必要之應變措施」。請注意條文中的「有發生之虞時」。即就有線廣播電視法來說，在第四十條明定：「（第一項）遇有天然災害或緊急事故時，主管機關為維護公共安全與公眾福利，得令系統經營者停止播送節目，或指定其播送特定之節目或訊息。——（第三項）第一項之天然災害及緊急事故應變辦法，由中央主管機關定之。」

而有線廣播電視系統經營者天然災害及緊急事故應變辦法第三條指出緊急事故，是指動亂、戰爭、癘疫、核子事故、國家財政、經濟、金融重大變故及其他有關交通、衛生或公共安全之緊急危難事故。豬瘟如果來到我國，應該算是緊急事故吧。通傳會為維護公共安全與公眾福利，當然得令系統經營者停止播送節目，或指定其播送特定之節目或訊息。而廣播電視法第七條及衛星廣播電視法第廿六條，也有類似上述有線廣播電視法第四十條的條文。

我們希望通傳會趕快採取適當的行動，例如指定一定的時段播送，相信業者也不會反對才對。

（作者為律師）

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