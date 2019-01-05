自由廣場》非贏不可的共識

◎ 郭長豐

民進黨當年是由各個反國民黨的山頭結盟而成立，要在民進黨內出頭必須靠實力，證明只有你「會贏」，沒有講究「輩分倫理」的傳統。更重要的是，民進黨強調的是由下而上的民主程序，不像國民黨是由上而下的「恩給制」。所以當年台北市長選舉才會出現「扁長之爭」，最後陳水扁憑實力勝出，並順勢當選第一位民進黨籍的首都市長。

二○○○年總統大選，許信良是從小立志選總統的黨內大老、前主席，但是，當時民進黨有可能選贏的只有陳水扁，黨主席林義雄不惜為扁修改遊戲規則，只是為了「想贏」，而不考慮「輩分倫理」，事後也證明這是對的策略，民進黨在陳水扁領軍下，終於推翻幾十年來的國民黨一黨專政，完成台灣歷史上第一次「政黨輪替」。

今天，民進黨面臨創黨以來最大的危機，台灣前途也是如此，四大老的公開信，大家不妨以平常心看待，只要回歸黨的傳統，透過民主程序，依據黨內初選的結果，選出眾人認定最強、最有可能贏的候選人，唯有如此，才能捐棄彼此的成見，達到真正的團結。

總之，二○二○年總統大選，為了台灣的前途，民進黨輸不起，而且非贏不可，這是所有綠營支持者的共識，只是該如何達到目的，想法與作法有所不同而已，是否不需要互相攻擊？

（作者為醫師）

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