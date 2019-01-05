自由廣場》習近平才是首要敵人

◎ 林正二

蔡總統強悍回應習近平，台灣人民不接受「九二共識」、「一國兩制」統台後，雖慘遭吳澧培等四位大老「逼宮」，但小英反而贏得更多同情與支持。

從蔡因應習的進逼及大老的「叛逆」，都可看到小英理智明快的反應，有謀有勇，展現了國家元首的智慧、勇氣與高度，全台一片叫好，是小英總統帶領民進黨逆轉勝的開始。

在習近平擬配合國民黨從地方包圍中央的親中策略，呼籲「兩岸各政黨、各界代表」協商，就兩岸關係達成「制度性安排」，繞過蔡政府加緊統一台灣之際，唯有善於處理美中台關係的蔡總統才能因應台灣內外交困的情勢，讓台灣藉由美台關係的加強，確保台灣主權與自由民主現狀。

小英總統表明「反對一國兩制就是台灣共識」，習近平也明確指出「九二共識就是一國兩制」後，國民黨的「九二共識」已破功，二○二○總統大選的主軸應是護衛台灣主權與落實民生經濟。

小英氣勢已起，大選策略方向已鋪陳出來，獨派此時應理智衡酌國內外情勢，等民進黨成功保住政權後，再審時度勢推動正名公投較宜；如因綠營分裂，政權被國民黨拿走，中國勢力將長驅直入，連維護實質主權都不可能，何況正名獨立。

賴揆更應在民進黨飄搖不穩，綠營與國人急需團結對抗中國統台時，勇敢地跳脫這十幾年來頻換行政院長、影響台灣發展的民粹主義，義無反顧地留任，跟小英合作打拚，為台灣創立優質民主典範與新的政治文化，一起帶領台灣走出政黨惡鬥困境。

在美中貿易大戰中國經濟重創，習表明要利用藍營裡應外合，加緊統台時，綠營如能大團結，藉由美國「亞洲再保證倡議法」的大力支持，以主權及經濟為選戰主軸，用「親美抗中」對比國民黨「傾中遠美」帶給台灣主權與民主的侵蝕以及經濟的陪葬，將可爭取到更多中間選民的支持。

雖然小英以前民調低落，但在她悍然拒絕習的「一國兩制」後，支持率應已提升頗多，綠營應緊密團結，等到六月間，看蔡總統的努力改變及民生經濟的落實，是否獲得更多人支持，屆時再透過民主程序，評估誰最可能打贏選戰，再決定總統候選人，較為妥當。

（作者為退休駐美外交人員）

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