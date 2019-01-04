自由廣場》向習皇回嘴

◎ 李笑佛

自從習近平修憲讓自己成為終身職之後，「習皇」之稱乃生。但在中國境內無人敢公開叫他「習皇」，也無人敢對他回嘴，除非想找死。但是我們在台灣可以稱「習皇」，向他「回嘴」（也可向自己總統嗆聲），這正說明獨立自由的台灣是何等重要！一旦被「統」了，我們就只能「習禁評」！

習皇的「告台灣同胞書」多為陳腔濫調，除了讓他們在台的「中」字號代言媒體可以發揮更多政令宣導之外，會讓台灣人（部分藍民除外）感動者，幾希？因此，我只挑其中幾個他們慣用的句型來回嘴。

習皇說「中國人不打中國人」，其然乎？

我曾經在大學教授「中國近代史」，那些「中國人打中國人」的歷史老是讓我教不完。光是十九世紀中的太平天國之役（負責討伐的是曾國藩、左宗棠等漢人部隊），就死了兩千多萬到四千萬人之譜，相當於全台灣人死光光；殺人魔毛澤東殺了三千八百萬中國人，其中文革時代死了近兩千萬人。近代中國人殺的中國人，比帝國列強殺的中國人要多出一百倍以上。你們用機槍、坦克進去天安門殺的一、二千名學生，不是中國人嗎？他們有主張台獨嗎？他們只是要求民主。還有，既然你們說「中國人不打中國人」，那麼被你們屠殺的圖博（所謂「西藏」）人，被你們關在集中營的上百萬維吾爾人，是否不是中國人，既然不是中國人，為何不能獨立於中國之外？

習皇在文告中口口聲聲「中華民族」如何如何。這是個政治名詞，並非學術名詞，人類學、民族學、種族學上並無「中華民族」。試想，清末革命黨人說「驅逐韃虜，恢復中華」，等到「韃虜」（滿清）被推翻了，卻又旋即將之納入「中華」之內。足見「中華民族」是隨政治需要而建構的名詞。要台灣人為了這種政治神話，放棄真正的自由人權去接受你們專制極權的「統一」嗎？

習皇重談「和平統一」，又同時說不放棄武力，這種「用武力促進和平統一」的笑話，我們聽膩了。不過習皇這次有小突破，就是要和台灣內部各黨派對話。我有興趣的是，既然知道台灣有多政黨並存，你們怎麼從來不會見賢思齊，還在一黨專政、個人獨裁？唯有中國民主化，化解台獨才有可能。

（作者為大學退休教授）

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