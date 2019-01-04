自由廣場》蔡想想 賴想想

◎ 陳和文

針對賴清德留不留任、二○二○民進黨誰參戰，讀者熱心建言。多數認為賴留、蔡賴合最好，否則，總統兼任閣揆，蘇貞昌或游錫堃組閣，蔡應退選或由蔡繼續推動民主改革，都各有其道理，可惜「當事人」迄今沒有共識，仍各說各話，導致傳言滿天飛。

以目前情勢觀察，民進黨二○二○由蔡賴搭檔，勝選機率最高，如果喬不攏，若非蔡競選連任，就是由被視為強棒的賴出馬，演變至此，蔡願意承讓嗎？若堅持不讓，賴有能力和膽量翻轉黨內提名結果嗎？真能成功翻轉，蔡甘心退位輔選嗎？癥結如何解開，絕非黨內派系或任何人說了算。

因此，包括閣揆換不換、誰參選二○二○等重大爭議，只能靠蔡賴兩個「當事人」坐下來說清楚、講明白，最好能獲得「搭配參選或誰參選、誰抬轎」的共識。如仍各持己見、互不相讓，就進行公開公平公正的君子之爭，參考施政民調高低及黨員支持度，廣納各項比較項目及數據，決定何人代表參選，才不至於未戰先輸啊！

（作者為公務員）

◎ 岳日明

只要民進黨能於最快時間內推出最能勝選的人選（不論是蔡或賴），獨裁者習包子任何統戰語言、文攻武嚇的囂張行徑，絕對是在幫民進黨助選二○二○。

如果擁蔡、倒蔡拉扯衝突，各自放話、彼此撕裂？那麼分崩離析、一盤散沙的民進黨，本土、中間支持者面臨莫衷一是的兩難（Dilemma），這是紅藍集團的最愛，他們將不費吹灰之力拿下二○二○。

民進黨應該快刀斬亂麻，二、三月間就決定總統人選，大家全力衝刺，打一場退無可退的聖戰。如果拖延到六月間人選還是未定？屆時即使屬意蔡總統，但她民調還是低迷不振，不換穩輸，再強行換蔡的話，將重演當年國民黨的換柱，「神仙難救無命客」，誰來選都沒用，非敗不可。

（作者為國際行銷講師，台北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/