自由廣場》誰來挑戰現任總統？

◎ 邱垂亮

吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲四大老，都是我最尊敬的民主前輩。今天他們苦心孤詣，發出公開信，請總統蔡英文放棄連任，交出行政權並退居二線。

蔡總統透過發言人回應說，如何守住台灣主權、守住民主生活方式，讓全世界看見台灣人民的意志與堅持，才是當前台灣最嚴肅的課題，也是她做一個民選總統責無旁貸的責任。總統強調，民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定。誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。

四位前輩和現任民選總統說的話，都有道理。大老們說總統執政失敗，沒盡到該盡的責任，被選民丟棄，二○一八選舉大敗，二○二○連任必敗，應放棄連任。總統認為她努力在維護台灣主權，守住民主價值，盡該盡的責任。二○二○連不連任，經過民主機制，人民決定，不是四老說了算。

兩方有理，卻也不是都有理，有各說各話、見仁見智的地方，可以爭辯到地球凍結。在此短文，我不評論，只問：二○一八大敗，二○二○蔡總統能贏？

大老們認為她必敗，總統還認為她能贏？很重要的是，如果她認為能贏，行政院長賴清德是否也認為她能贏？目前民調都認定，二○二○蔡總統必敗，只有賴院長能贏。如是現實，問題不是蔡總統堅不堅持選，更重要的是賴院長看不看清楚國政大局、國家前途，有沒有民主智慧和勇氣，挑戰蔡總統，爭取二○二○民進黨總統候選人的提名？

台灣的前途不在四大老手中，是在蔡英文和賴清德手上。情勢急迫，時間到了，兩位權勢領袖必須儘速決定。

（作者為前國策顧問、澳洲昆士蘭大學教授）

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