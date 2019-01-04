自由廣場》人民最大黨

◎ 郭川珍

二○一九年的第一天，蔡英文發表第一次總統元旦演說。這是民進黨敗選後、辭去黨主席的蔡總統的元旦談話，強調這場選舉的結果，絕對不代表台灣基層的民意想要放棄我們的主權，也絕不代表台灣的民眾想要在台灣主體性上做出退讓，更提出「四個必須，三道防護網」。

談話隔天，習近平在《告台灣同胞書》上重申「一個中國」、「九二共識」，反對「台獨」和「一中一台」，即便強調「中國人不打中國人」，但也明白表示不承諾放棄使用武力。

小英總統明快的回應：我們始終未接受「九二共識」，根本原因是北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。並重申台灣絕不會接受「一國兩制」，絕大多數台灣民意也堅決反對「一國兩制」，而這也是「台灣共識」。

對此，向小英總統大聲說：加油！站起來吧！既已卸下黨主席的身分，就該好好的擔起總統的重責大任，開大步、走大路，無須被新潮流制約、架空或綁架，不須被選對會耍弄。只要善用國際局勢、好好帶領「台灣共識」，根本也就無需恐懼「白色力量」，你說得極好，非洲豬瘟連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？

別忘了，民意才是執政的後盾！人民，才是全國最大的黨派，勝過新潮流、韓流，更超過白色力量！與其卑躬屈膝討好白色力量或藍色縣市長甚或任何流派勢力，不如大力改革，積極回應當初人民的期待「從根本的結構來解決這個國家的問題」。因為「歷史不能選擇，現在可以把握，未來可以開創」，這是「台灣共識」給你最最最關鍵的機會！

一年之始，小英表現出面對問題的勇氣，個人予以高度肯定。更希望總統要認清局勢、把握時間、站穩腳步、有效改革，不需輪流討好各方人馬，更不能因為輸了選舉，就輸了解決問題的能力；輸了選舉，就輸去改革的勇氣；輸了選舉，就輸了台灣價值；輸了選舉，就對威權棄械投降；輸了選舉，就容許不公不法不義復辟；輸了選舉，就輸掉台灣人民的期待與希望。（作者為教師）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/