自由廣場》民進黨老化現象

◎ 張昭仁

民進黨黨主席選舉，雖然參與者是兩位中生代代表，但是離不開的卻是保不保皇派的問題，其實保皇根本是假議題，就像一些自命獨派代表人，熱中於二○二○年誰是候選人的議題，候選人根本是假議題，未來一年，執政黨如果沒有快速讓人民贊同的成績，誰來選都是輸，同樣的，民進黨不認清自己問題，進行快速蛻變，誰來當主席，結果都是一樣慘痛。

民進黨的問題，從幾個生活中的議題其實就很清楚了。

（一）議題回應能力，高雄韓市長上任後，接連提出高屏大機場、中國式一條龍旅遊等議題，民進黨高雄所有立委與市議員都事不關己，我們看到屏東縣議員蔣月惠、桃園市議員王浩宇的犀利回應，王浩宇以統計數字回應，並反問韓粉要唱衰台灣到哪時，蔣月惠更指出中國人的自私心態及「中國式一條龍旅遊只是壓榨台灣底層社會」，蔣、王的回應可圈可點，反觀民進黨的公職人員呢？漠視接受？不認為這是問題或是忙著在玩眼球轉動遊戲？政治人物對重要的公共議題漠然反應，這樣的政治人物有前途嗎？

（二）網路社交媒體，除了議題設定，接著就是與人民溝通的問題，新興的網路社交媒體不論是LINE群組或臉書，不只改變選舉，是徹底改變人與人之間的關係，以及傳播的模式及群眾的行為，因此改變選舉。見諸民進黨中央及市長候選人選前對新興個人媒體非常陌生，柯Ｐ有學姊，點閱率破千萬人次，韓導有小編，自編自導自演，民進黨候選人有什麼？只知訴諸傳統媒體，與群眾互動方式老化，一開始就與年輕人切割，如何與群眾有效溝通，事倍功半，當然打得辛苦。

（三）除了議題設定，與人民溝通出問題，民進黨的組織也出了大問題，以宜蘭、台南為例，宜蘭號稱民主聖地，輸給一位看不懂公文的人，台南號稱民進黨票倉，議長選到四分五裂，這些都是組織老化、僵化、不良化的指標，民進黨有別於國民黨，一旦不良，就只有等死一條路，民眾不欠你們什麼，隨時也會離棄你們。

這些都是信手拈來可看到的問題，新任黨主席不正視這些問題，跟那些自命台派代表，對總統候選人指指點點一樣，選誰的結果都相去不遠，只是等著被時代巨輪埋葬掉！

（作者為美國台僑，加州會計師）

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