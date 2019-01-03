自由廣場》潘恆旭罵韓國瑜？

◎ 劉瑩

韓國瑜找白冰冰當高雄市代言人，行政院副發言人，也是前高雄市新聞局長丁允恭，不過質疑這項施政是否不符高雄市長期試圖建立的質感（之前高市府合作的是五月天），現任高雄市觀光局長潘恆旭馬上罵丁是「菁英傲慢」。

可是，潘局長，論菁英傲慢，明明您的上司韓市長的名言「高雄又老又窮」才更符合標準啊！韓市長當初以天龍下凡之姿，初來乍到就指著兩百多萬人說：你們這群人又老又窮（其實高雄論人口老化不是六都之首，論窮更是只輸雙北），這不叫菁英傲慢，什麼叫菁英傲慢？更糟的是，這其實不只是菁英傲慢，還充滿郭冠英的天龍高級外省人對下港台巴子的歧視味道呢。

當然，您的市長上任沒幾天，已經證明他不是菁英，但是，假菁英真傲慢應該比真菁英真傲慢更糟。喔，對了，您那時好像正是韓市長的輔選操盤要角，奇怪，怎麼沒聽到您對這種沒必要的負面貶低語詞做出任何糾正？至於五月天換成白冰冰會不會造成質感降低，或者見仁見智，但這是本應可受公評的市府施政，白冰冰本人也是公眾人物，怎麼您跟白冰冰都亂扔帽子要人家閉嘴呢？

（作者為醫師，台北市民）

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