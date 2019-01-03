自由廣場》高血壓藥含致癌物 請食藥署用心處理

◎ 王麗惠

自去年七月間爆出高血壓用藥含致癌物，上週（十二月廿九日）新聞又爆一件，顯示食藥署沒有確實掌握這個危機管理。

事件之始，食藥署就應從源頭清查遏止。如果從「進口報單資料」清查，原料的部分或許就可掌握到哪些國內製藥廠從哪些國家進口哪些原料，然後針對這些製藥廠做持續追蹤；製藥的部分（finished product），可要求進口商出具原料產地的清單。

高血壓用藥使用者眾，食藥署有義務做一次性的整理報告，包括（一）國內藥廠有哪幾家在製造 （之前有生達、永信、這次是壽元），從哪些國外廠進口，那些國外原料廠的狀況又是如何。（二） 進口製藥原料來自哪裡，是安全認證的原料藥廠，或是使用其他替代性成分。而且，不是被動公布在網站，讓民眾自行查看，而是主動發布新聞稿，主動處理危機，讓民眾感覺到食藥署主動地、真正地掌握到狀況。

有個合理的懷疑，高血壓用藥有可能「全面淪陷」。因為製藥廠為了降低成本，原料會傾向向中國或印度採購。曾有新聞指出歐美國家發現中國廠有問題，但知道後是否徹底轉單、轉向哪間原料廠，或找到替代配方原料，則沒有後續追蹤報導，無從而知。

更大的隱憂是，如果高血壓藥的原料全面有問題，會不會導致供應中斷而大缺貨，引起民眾恐慌？所以寧願擠牙膏一次爆一點？

但眼前這樣，看來再爆的可能性仍有。

（作者為自營商，台北市民）

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