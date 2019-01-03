自由廣場》彈劾管中閔才有用

◎ 徐立德

中研院院士陳良博、周昌弘與多位台大退休教授等學術界人士日前發起連署，呼籲政府應在一月七日以前撤銷教育部聘任管中閔的違法處分；一群台大校友們也呼籲行政院，應再發文飭命教育部停止辦理台大校長交接，只要教育部未派員，管上任自屬無效。坦白說，筆者認為這些連署、呼籲都沒有用，因為蔡英文和賴清德都曾公開表示，管中閔能否就任台大校長完全由教育部處理，現在有可能自己打臉自己嗎？

另外，台大教授吳瑞北也以校長候選人身分提出訴願、訴訟等，盼法院儘速裁定其假處分，先暫停台大進行校長交接。但對於大學自治的事項，法院通常不會干預，所以恐怕也擋不住管中閔就任。

唯一可行的辦法是，監察院以管中閔違法違規兼職授課，對他提出彈劾。只要有這個彈劾紀錄，管中閔當然就不適任台大的校長，就算他本月八日就任，也必須在彈劾通過後辭職。

監察院調查管中閔擔任公職、教職期間是否有違法兼職授課情形，在去年九月間通過一項糾正案，糾正案報告裡面認定管中閔的確違法在台灣大哥大兼職，違反規定。監察院為了給他說明的機會，先後二次約談管，但管卻請假未到，監察院將不再約談而自行認定管中閔有無違法兼職。

依監察院調查，管中閔除了在中國兼課遭質疑之外，在中研院所長和台大教授專任期間，也被查出至少在四所大學兼職領薪，其中在政大兼課八年即多賺二百萬元，又替週刊不具名撰稿之稿費有上百萬元等，管中閔雖強調依法報稅，但違反公務員服務法的事實，不會因為有報稅就能解套。

公務人員不能違法兼職，這是監委們政治立場不分藍綠都有的共識。前教育部長吳茂昆就是因為違法兼職而被監察院彈劾的，如果監察院最後認為管中閔擔任公職、教職期間的確有違法兼課兼職情形，對管提出彈劾，以社會對台大校長一職的高度人格與操守要求，以及校內師生的反彈，管校長也應比照吳茂昆部長，自動請辭，維護台大校譽，別讓台灣龍頭大學淪為笑柄。

（作者為資深社會工作者，台北市民）

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