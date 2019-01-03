自由廣場》擋豬瘟：關閉小三通、暫停中國網購

◎ 黃天麟

十八年錯誤的「融中政策」使台灣經濟奄奄一息，掉到負成長，二○一六年，承接大包袱的民進黨政府，費了九牛二虎之力，勉強拉回正成長的2.8%，但卻因中國對台灣基層產業的滲透磁吸，去年選舉以大敗收場。不幸的是二○一九年又將會是中美衝突最熾烈一年，除非期限內獲得妥協，全球貿易必將萎縮，台灣將會是受衝擊最大的國家。如何因應？老實說這是過去十八年一中市場造出的孽，沒有靈丹，只有忍受，逐步調整過去錯誤的融中經濟結構一途，政府務必誠實告訴國人，讓國人了解。

倒是，二○一九年政府必須做到一件事，就是好好防堵非洲豬瘟入侵，這才是最有感的政策。若失敗台灣蒙受之損失不只二千億元，還會失去二○二○年的執政機會。

我們知道，政府對此已成立緊急應變機制，但到現在為止，除提高帶肉品入境罰款外，仍然看不到具體有效措施。有關部會應提出「大破大立」、「人民有感」的防範豬瘟措施方能奏效，如：

一、暫停小三通：陸委會多次行文海協會，要求通知疫情，但對岸都已讀不回，蔡總統也呼籲大陸及時通報我們相關資訊，對此國台辦回應台灣沒有進口大陸豬肉，潑以冷水。若此，我方何不以「中國不通報豬瘟」為由，暫時關閉小三通，以堵最危險的豬瘟侵入管道，直到中國肯通報，或中國豬瘟獲得控制為止（註：怕會跑票嗎？請安心，一例一休是讓企業、勞工失去賺錢機會，年改使退休金減少，才會跑票的。關閉小三通，台商仍可從廈門搭機來台，不便而已，與禁止帶肉品入台一樣，是正常的行政措施）。

二、暫停中國、台灣間的網購業務：立法院院會已三讀通過「動物傳染病防治條例修正案」，檢疫物不得郵遞寄送輸入，但網購物品日以數萬計，檢疫物之隱藏防不勝防，網購業務總體上對台經濟毫無助益，不如予以暫停，以其人力加強海防，嚴查走私（註：會跑票嗎？絕不會，因為只要有錢，消費者都可以買到所需要的東西）。

二○一九年民進黨政府若能做到防範豬瘟入侵，即是一大功勞，也會給人民信心與尊嚴，增加選票。能否實現，端視政府有無「大破大立」的決心與勇氣。害怕中共會報復嗎？會限縮台、中間經濟往來嗎？請放心，我們停止了服貿協議，中共還不是大舉開放國銀登陸，因為「以經促統、以經控台」只有利於中國，且能窮化台灣，是中共不移的國策。更何況美中貿易戰未解，防豬瘟不合作又是北京有虧，中國對台不敢輕舉妄動。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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