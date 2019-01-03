自由廣場》烏克蘭的StopFake

◎ 劉振乾

日經新聞報導，烏克蘭的基輔．末喜拉國立大學（National Univ. of Kyiv-Mohyla Academy，創立於1615年）的新聞學系設置組織StopFake（https://www.stopfake.org/en/news/），收集證據揭穿俄羅斯散布的假訊息，在獨立的媒體上發信，向國際發布事實上與烏克蘭處於戰爭狀態的俄羅斯操作資訊戰內情。

日經報導提到，一個禮拜天的上午，該大學電視台「歡迎光臨StopFake」（假訊息止步）節目中，報導的是俄羅斯媒體發布的新聞：「烏克蘭已成為歐洲走私進口藥物之主要中繼站」、「歐洲人權法院裁定被俄羅斯拘留的烏克蘭艦船的成員不是戰爭俘虜」，該組織一個一個檢證其事實關係，證明這兩則新聞的虛偽（debunk）。

這個組織包含教授與研究生共四十五人，經常性監視二十五個俄羅斯媒體，調查啟人疑竇的訊息，然後向電視、廣播、報紙等媒體發布假訊息的資訊，該組織網站使用十三種語言，發布俄羅斯製造的假新聞的查證結果。

從二○一四年三月開始，該組織所揭發的假訊息已約有兩千則。「StopFake」接受來自各國政府及媒體的洽詢，傳授經驗。因為假訊息能用低廉代價就讓對方社會產生分斷，比使用軍備武力合算得多。如何防範，並喚起人們對於假訊息的警戒心，培育社會的媒體資訊活用能力（media literacy），以判斷宣傳與資訊操作與真正新聞（news）間的差異，藉以消除威脅，除此之外，別無良方。

看到烏克蘭大學的師生們為了防衛國家，如此盡心盡力，對照台灣一名游姓男大生在網路造謠散播假訊息，造成我國駐大阪辦事處長蘇啟誠自殺身亡，南投地院法官卻以「不足以影響公共之安寧者」為由，判游男「無罪不罰」。這中間敵我意識之有無，有天壤之別，令人浩嘆。

本週一有媒體報導「瞄準網路戰 中科院攬才 博士薪85K」，代表我國軍方對於新型態的戰爭已經有所因應；軍方之外，請政府也不要忽略民間產學研等各界的資訊人才，或許可以派員向烏克蘭這所大學取經，並且與國內相關大學等研究機構討論，編列預算挹注資源，成立台灣版的StopFake，充實我國新時代的國防戰力。

（作者為台電退休工程師，台北市民）

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