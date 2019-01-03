自由廣場》台灣青年看習、蔡對話

小英可以更強力反擊統一共識

◎ 林子堯

新年第二天，習近平以「告台灣同胞書」四十週年名義，對未來的兩岸關係畫下紅線；而蔡總統少見的迅速做出回應。筆者認為習談話可說鉅細靡遺，情感面著重深，但離台灣民心仍有距離。蔡總統則是強硬有餘，但還可以再加重語調，不只重新鞏固黨內權力，也可奪回話語主導權。

習近平此次談話與過往有些許不同，例如他不談兩岸一家親，改談兩岸是一家人。並將武力統一的紅線，界定在「外部勢力」和「少數台獨份子」。但這種區分毫無意義。成天軍機軍艦繞台耀武揚威，是要怎麼區分這是針對誰？難道未來國軍徵兵只能針對支持台獨的青年徵兵嗎？只要中國不放棄武力，只要中國繼續用軍機軍艦導彈恫嚇台灣，就是在危害所有台灣國民安全，更是逼迫台灣人民向外國勢力求援。一家人就該有一家人的意義，互相尊重對方的選擇，而非限縮家人對未來的渴望！

習近平也沒忘記老調重彈。例如反對台獨，且明確限縮九二共識就是「謀求國家統一」。首先，反對台獨是凸顯習近平對台灣人民的渴求不了解。習近平認定台獨就是不愛國，事實恰好相反，追求台獨的人都深愛台灣這塊土地。再者，中國深信接下來國民黨選情大好，九二共識不能再矇騙過關，紅線要先畫好，因此習近平把九二共識限縮成統一共識，徹底揚棄所謂一中各表的國民黨謊言。因此，我們希望國民黨有志參選總統者，甚至現任縣市長，再喊支持九二共識前，務必三思而後行。因為中共所謂「謀求國家統一」，已經明白是個消滅台灣中華民國主權的統一，這真是國民黨要的嗎？

至於蔡總統對中國的強硬談話，筆者固然讚許，但認為還可以更有力量。例如反對九二共識，應該再次強調這就是消滅中華民國台灣的主權，作為中華民國總統，必定捍衛到底。另外，總統應該針對「外部勢力說」加以反駁，提醒習近平，中國這次介入台灣選舉，就是最標準的外部勢力干政。如果中國連尊重台灣人民的自主選舉都做不到，還談什麼尊重台灣制度的一國兩制呢？

九合一選舉結果，世界主流媒體及AIT都對台灣人民選擇感到意外。因此蔡總統應再次重申，我們尊重中國，但更願意和有共同理念的美國政府有更多合作。

（作者為台灣大學國發所兩岸組碩士生）

激昂！感動！

◎ 陳冠甫

昨天中國國家主席習近平在《告台灣同胞書》四十週年紀念儀式致詞時，提出對台統一五大原則。對比過去發言，這次無疑是往政治談判乃至於實質統一的方向前進一大步，並限縮所謂「九二共識」為「共同努力謀求國家統一」，消滅中華民國台灣的企圖可說是圖窮匕現。

傍晚，蔡英文總統隨即以「二個不接受」、「四個必須」回應習五點。其中最讓人印象深刻的，莫過於總統在結尾強調「這就是台灣的立場，就是民主的立場。」特別是一直以來中國持續不斷的打壓台灣，大家記憶猶新，有文攻武嚇、也有「親中」派的耀武揚威；國內輿論持續被分化，進步派是如何在選舉跟公投中被親中媒體的假新聞和流言擊敗，在在讓台灣人感受深刻。

這不只是對二○二○的親中派可能奪回政權的危機感，而且是對現有自由、生活、法律制度的存在感在每次選舉中、在每天的新聞事件中，一點一點流逝的憂心：我們努力爭取、捍衛的自由、民主，會不會就斷送在我們這一代？

現在看到蔡英文總統站上第一線回擊中國，身為年輕世代，內心可說激昂、感動！寧願做戰死的台灣人，也不願意做受壓迫、不自由的中國人。再想到一些在國內大談「九二共識」和「兩岸一家親」的政治人物，更覺反胃、噁心。在中國明顯而立即的威脅下，怎麼還會有人為這惡霸辯解、宣傳？

倘若未來有親中勢力打算參與中國所謂的「統一協商」，準備把台灣賣掉，又或是真的到了中國要和台灣攤牌準備統一的那一天，不管你是維持現狀的華獨或真正的台獨，都不再有區分的意義了，因為我們只剩下「統一」和「拒統」的選項，而習近平這次已經把話講死：拒統，就是死路一條。這就是流氓政權對民主台灣的威脅！

想起太陽花學運時，立法院外牆高高噴著的一行字：「當獨裁成為事實，革命就是義務」，When dictatorship is a fact, revolution becomes a duty。今天，這句話可以改成：「當奴役成為事實，反抗就是義務」——看著習近平這次放言威嚇的嘴臉，是時候我們要為自己的民主信仰而戰、為守護家人而戰、為保護台灣這塊土地而戰了！

我相信，台灣的決心、民主的決心一定會被世界看見。也別忘記，與歐美民主國家連線硬幹的習近平，在美中貿易戰已經敗象畢露，他並非可以「牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權」。台灣的未來，當然是在台灣人自己的手上。

沒錯！這就是台灣的立場，就是民主的立場！

（作者為台北大學法律研究所研究生）

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