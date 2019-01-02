社論》內憂外患有待小英2.0大開大闔

選後首次行政院會，落實高雄捷運延伸線補助款、中火第四號機組停止運轉、中央支持三環六線預算、加快修正財劃法調整統籌分配款，新官個個要錢要建設。場外，又以九二共識與中央互別苗頭。民進黨地方版圖大幅縮水，勢必面對更多地方實力派的挑戰，中央政策能否順利貫徹地方也有考驗。

另，中國的非洲豬瘟疫情，嚴重威脅台灣。但中國國台辦揚言，兩岸檢疫協議不包括豬肉，豬瘟疫情通報並不適用。倒是，選後國民黨人又高談闊論「九二共識、一中各表」，國台辦毫不留情面地反駁：「九二共識」裡「只有一中，沒有各表」。在此之前，中國且恢復對台武嚇，轟六、運八、蘇愷三○多架戰機及兩艘戰艦大動作演練。凡此說明，台灣選舉結果揭曉，中國的因應是「硬的更硬」，不單衝著小英政府，並且針對台灣總體。

可以說，內外交迫，將是小英政府今年的宿命。選後，黨主席改選、內閣改組懸而未決，連帶正副議長選舉乏人操盤，結果比縣市長選舉輸得更慘。至於葉俊榮在平安夜宣布勉予同意台大「聘管」，引起輿論交相指責且辭職獲准，但他仍自我感覺「在對的時間做對的事」，令民進黨支持者失望連連。現在，民進黨、小英政府的民氣，恐怕已經創下歷史新低。二○二○誰來出征，開始成為一個話題。政局的焦點，轉移到國民黨四個太陽之爭，而綠營士氣低迷，韓流繼續造神。

台灣已經走上民主之路，民進黨、小英政府起起落落，堪稱常態。不尋常的是，僅僅兩年半的時間，完全執政便由盛而衰，前景堪憂。綜合選舉與民調來看，這不是國民黨的成功，因為該黨的民意支持度仍在低檔盤旋。應該說，這是民進黨與小英政府的失敗，因其施政輕重緩急沒有貼近民意，多數人期待的經濟民生缺乏有感政績，反而是改革、轉型正義、進步議題等激發不同的反彈。結果，無感者對選舉冷漠以待，不滿者傾巢而出投票，再加上中選會對十項公投的混亂警告不當一回事，造成一一二四前所未有的投開票亂象，種種交互作用，結果一敗塗地。

最可惜的是，民進黨立委席次過半，未能對小英政府發揮匡正作用，少數立委甚且揣摩上意暴衝進步議題立法，一例一休面對社會質疑還反嗆「下次選舉可以別投民進黨」。敗選後才驚覺「台灣人民已經不欠民進黨」、「民進黨離人民太遠」。至於有些基層的代言人，昧於年金改革已經觸怒軍公教群體，進步議題搞得社會物議紛紛，選前強勢操作不利鞏固、擴大支持基礎的策略，硬要高層就範而高層也無法抗拒綁架，遂致一招錯全盤輸，二○一四到二○一六的民氣大幅消風。看來，綠營、民進黨、小英政府，全體陷入了「政治自閉症」的系統性風險！就此而言，選後檢討，不是檢討誰是頭號戰犯而已，而是全體都要有敗戰的恥感！每個人都要自我檢討責任區域！

除了國內因素，來自中國或明或暗的敵意作為，也是小英政府的致命傷。不承認九二共識，於是經濟制裁不一而足，繞台擾台家常便飯，網軍攻擊、散播假新聞司空見慣。美國在台協會台北辦事處處長酈英傑明確指出：中國透過散播假新聞、不實消息控制台灣輿論。中國的目的何在？很清楚，就是換掉民進黨完全執政，代之以親中政黨與政客。一如川普所指控的「北京介入美國期中選舉」，以及潘斯所指控的「中國想要換一個美國總統」。老實說，以國民黨目前的氣勢，如果完全沒有外力相挺，要締造這次的選舉佳績，幾乎是不可能的任務。「國民黨的贏，要百分之百受共產黨控制」，流亡海外中國富商郭文貴的一針見血，也點出今後小英的困境。

拉開二○一九的序幕，內憂外患迎面而來。檢討策進，改弦易轍，的確不容再忽視多數人改善生活的卑微欲求了，否則二○二○依舊會因為劃錯重點而吃盡苦頭。小英敗而不屈，元旦談話矢志拚民生、護民主、守主權，全力衝刺民生的決心，溢於言表。但願內閣去留底定，大家可以看到大開大闔的小英2.0。

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