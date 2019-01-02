自由廣場》2019的新型態戰爭 台灣要挺住

◎ 陳財能

二○一七年十二月，美國川普總統的《國家安全戰略》明確表示，美國已經對中國採取新的政策；二○一八年七月六日，美國針對中國不公平貿易行為，展開全面性制衡；十月四日，副總統彭斯在華府智庫哈德遜研究所的演講，均清楚地宣告一個新的世界變局，即將展開。

新的一年，在這樣變局下，我們台灣人應該自覺地深思，如何堅持守護台灣人的生存權及台灣主權發展的未來。

一九一八年十一月十一日，第一次世界大戰結束，在一九二○年一月十日正式生效的《凡爾賽條約》，標誌著自一六四八年《威斯特伐里亞》條約以來，以歐洲霸權主體為核心的國際體系解體，美國成為世界政治的主要強權。

當時，台灣也在日本成為世界主要國家的世界變局下，進入現代化；而中國卻在中華帝國獨裁體制的歷史框架中載浮載沉，至今不休。

從國際政治而言，彭斯說：美國將中國納入世界貿易組織的希望落空了；不只中國人民自由的希望仍沒有實現…中國企圖將美國擠出西太平洋，並試圖阻止我們援助盟友。二戰以後至今，自認是崛起大國的中國，正以「中國夢」來恢復中華帝國的天朝秩序，想改變國際權力格局，而要與美國共管太平洋，爭逐世界霸權。

從國內政治而言，台灣受到中國內戰牽連，即便已脫離中國威權體制而成為事實獨立的民主政治實體，卻仍受到內外中國因素干擾，而無法成為法理獨立國家。現實而言，二○一八年，兩岸一家親取代九二共識；柯文哲取代馬英九、連戰及宋楚瑜，變成習近平侵蝕台灣民主生活政治的新代理人。

彭斯說，台灣是民主的燈塔。但是，中國共產黨成功介入台灣二○一八的地方選舉，使習近平及國台辦劉結一得以傲慢宣稱「牢牢掌握台灣」。現在，一個在首都台北市堅持「兩岸一家親」的柯文哲，以及十五個強烈支持「九二共識」的中國國民黨人，就是中國共產黨在台灣囂張的政治基礎所在。我們應該警覺，這是中國共產黨透過網路、金錢及輿論，對民主自由的美國與台灣所展開的新型態戰爭。未來一年的總統及立委選舉，將是台灣面對中國共產黨分化、攻擊台灣民主及生存權的決定性戰爭。

去年九合一，台灣已經敗了一次，幸好小英總統似乎已醒覺到柯文哲及國民黨等親近中共的政客，對台灣人生存權及台灣主權的危害。而做為台灣主人的我們，未來一年的中央選舉能不能挺住，世界民主同盟都在看！

（作者為中興大學國際政治研究所博士生）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/