自由廣場》《林保華專欄》美中今年打一仗？

今年一月一日是美中建交四十週年。十二月二十九日，川普推文說：「剛才與習近平主席通電話，進行了長時間且非常好的對話，協議進展得很順利，如果達成協議，它將會是非常全面、涵蓋所有主題、領域和爭議點的協議；已取得重大進展！」

川普在對付流氓國家很有經驗，說話虛虛實實，莫衷一是。然而中國官媒對這次通話評價更高，新華社說：「此次通話折射出協調與合作正成為中美雙方的共同意願，兩國尋求推動雙邊關係向著總體穩定方向發展。」甚至說：「共識來之不易，分量很重。」

中國外交部官網亦刊出發言人陸慷的談話，對四十年來的中美關係大加肯定。然而美國主流社會與主流媒體對這個四十週年毫無興趣，川普的推文完全不提；美國之音則稱，美國軍方曾多次表示，美軍能跟中方合作就合作，該對抗時會對抗。

美國對中國已極度不信任，即使中國在經貿戰下跪求和避免崩盤，而美國要求的卻是中國必須實現政治經濟結構的改革。而習近平在慶祝改革開放四十週年大會上揚言不改的就是不改，至今拒不承認對智慧產權的盜竊與駭客的攻擊，因此最後美中可能一戰來根本解決問題。

去年年尾川普的軍事行為大堪玩味：一，決定從敘利亞撤軍，還放出消息減少駐阿富汗軍隊；雖然後來決定放慢敘利亞撤軍速度。二，川普突訪伊拉克美軍，旨在鎮住鄰近的伊朗與伊斯蘭國不要輕舉妄動，避免撤軍引來反撲。

這些訊息表明美國不想開闢兩個戰場而把重點放在中國，同時改善與俄羅斯的關係，避免它捲入美中戰爭。相信俄羅斯也不會捲入，它更感興趣的是新疆。一旦美中爆發戰爭，百萬新疆集中營的難民一定暴動，俄羅斯軍隊會來「解救」他們。因此阿富汗的美軍也不應撤走，以配合解放新疆，撼動西藏，並且牽制俄國。中國腹背受敵，瀕臨崩潰，才能進行真正的改革。時間不在美國這邊。美國防部長馬提斯不了解這點，川普只好逼他快快離開。

川普不願海外駐軍，然而與中國打的將是速戰速決海空局部戰爭。只要摧毀湛江、三亞、寧波、青島的海軍基地與上海江南造船廠、大連船舶重工集團，就重創中國海軍，很長時間難以再起。這是解決中國擴張侵略的根本辦法，也是為改造海盜國家創造條件。

川普的上兩任共和黨總統老小布希都發動過波斯灣與阿富汗三場戰爭，因此川普不是沒有這個可能性。打贏這場仗，去掉民主國家的勁敵與人類之患，美國必然更加偉大，川普的連任會順利進行，台灣是美國最放心的蔡英文在執政，國民黨將被迫選邊站，從而解決台灣的主權爭議。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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