自由廣場》6.5%→1.67%

◎ 康友財

如果說中國經濟成長率為1.67%，鐵定會被「鎖國—鎖進中國」的台灣媒體噓成一團。那麼，如果說這數字是中國人民大學國際貨幣研究所副所長、中國農業銀行前首席經濟學家向松祚說的，那麼台灣媒體要不要討論？答案是：不會！

不只親中媒體不會，台派媒體也不會！沒人知道為什麼。也許藍營勝選之亢奮未退，綠營敗選之創傷還痛，沒空關心中國經濟成長率從6.5%摔到1.67%的嚴重性，以及廣泛的衝擊。但請想想：中國百萬台商及其在台家屬，想想與中國經濟緊密掛鉤的台灣產業界，你還會以為美中貿易戰離你很遠？你還會以為習近平權力穩固？然後，換個角度，要不要提醒自己：台灣新聞界的炒作跟風以及追求收視率與閱報率讓你宛如「盲人騎瞎馬，夜半臨深淵」？連瞎子摸象都談不上。

這新聞是我上個月十八日在自由電子報看到的，標題是「批中國經濟嚴重『膨風』 經濟學家演講影片遭刪除」。共產黨極權體制下的向松祚，不可能為了要競選或打知名度而亂說一通；當然也不可能為了唱衰執政的中國共產黨（因為中國沒有反對黨），我相信他是一本學術良心的憂國憂民之論。台灣新聞界行行好，廣泛問一下產學研各界看法，讓大家有所認識、有所判斷、有所準備，讓我們真的可以不出門能知天下事好嗎？

也懇切建議民進黨政府，在回應習近平甚麼碗糕的「告台灣同胞書」四十週年演說時，除了蔡總統元旦說的「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？」就由總統府發言人（或行政院發言人）回應一句：「請習近平先生以中國人民為念，專注解決中國經濟的嚴峻問題！」

（作者現任教職，桃園市民）

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