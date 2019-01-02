自由廣場》果然是畫虎爛第一名

◎ 林柏寬

台灣警方計算集會造勢人數，是比照美國警方採用加州柏克萊大學新聞學教授赫伯特．雅各布斯所提出之方法，以集會場所面積換算，依其疏密程度，再乘以每單位面積（一平方公尺）之人數計算。

一般來說，一平方公尺內站一個人很空。站兩個人還算舒適，站到三個人就已經有點擠，站到四個人可能就是大家肩並肩的程度。

以高雄市夢時代跨年派對為例，韓國瑜市長說，晚會現場人數突破八十萬人，是全台灣所有跨年人數最多的。八十萬人的真相為何，筆者動筆計算一番。

依市區道路車道寬度規定，每一汽車道寬度以3.75公尺為原則，最小不宜小於3公尺；每一機車道寬度則落在1.25公尺至2公尺之間。而每一人行道寬度以2.5公尺為原則，最小不宜小於1.5公尺。

高雄市統一夢時代購物中心前的時代大道，四線汽車道加約三線道寬的人行道，兩旁還有停車場。時代大道換算起來，寬度最多22.5公尺，以長度100公尺計算，面積最多為2250平方公尺；若以長度200公尺計算，面積最多為4500平方公尺。

再以一平方公尺站四人的緊密程度計算，跨年人數最多就是九千人或一萬八千人。即便兩旁的停車場站滿人，抑或跨年夜大家都很興奮，緊緊相擁，人數頂多三、四萬人。除非現場上演疊羅漢，集會場合從平面變成立體，疊個二十層，韓國瑜市長口中的八十萬人才有可能。

高雄捷運局也打臉韓市長，因為距離夢時代最近的高捷R6凱旋站，截至當天凌晨零時為止，出站人數僅4萬9234人。更別忘了，捷運站的出站人數為當天一整天的累積人數，夢時代八十萬人的浮誇跨年人數，也是韓市長幻想來的？

（作者為台南市國中數學教師）

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