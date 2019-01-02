自由廣場》民進黨問題 我也來想想

小英學學邱吉爾的瀟灑吧！

◎ 張世賢

自由時報開年社論就剴切指出，蔡總統人氣長期欲振乏力，選前如此，選後更低。民進黨處理不當，即將到來的總統及國會改選，必敗無疑。

這也是近來筆者心中揮之不去的懸念。一一二四選後，筆者探求許多基層鄉親朋友的看法，絕大多數認為兩年來的改革路線沒錯，但小英的用人方式和領導風格出了問題，出問題後又和馬英九一樣固執地「自我感覺良好」，終於導致民怨如火山爆發！

民怨累積非一朝一夕，短期實難逆轉挽回。況且，小英的性格諒已定型，要她大破大立，恐非易事。然而，只要小英認清形勢的險峻以及自身的侷限，毅然宣布只做一任，讓該黨重新整裝出發，民眾鐵定會敬佩這種睿智的抉擇，再站出來拒絕黨國復辟。

有讀者投書曰，小英已與美日建立空前友好的關係，不宜中途換手。但這種友好關係乃中國野心畢露造成的國際大環境使然，任何穩健的民進黨人執政都會如此。

小英領導奄奄一息的民進黨，奇蹟似地走向完全執政，推動世紀改革，已名留台灣青史。然而，內外形勢已大幅改觀，小英現在若能像在二戰時領導英國艱苦擋住希特勒的猛烈攻擊、卻在戰後意外敗選的邱吉爾首相那樣瀟灑退場，除了更贏得尊崇，留住元氣的台灣也終將重獲新生。

（作者為退休研究員）

賴揆應以更高格局思考留任

◎ 林正二

無論從團結拯救民進黨，國家發展或創造優質民主典範，賴清德院長都應留任。

民進黨團結都很難打贏二○二○大選，根本沒有分裂的本錢。賴如辭職，將加速該黨的裂解，因為獨派會認為賴不願跟小英綁在一起沈船，更有理由自己推人或擁賴角逐大位。

然而，賴揆如此時離職，新任院長需摸索一段時期，國家大政難以有效推動，將影響執政成績而不利民進黨選情。反之，如賴揆留任並持續推動任內已打好基礎的政策，在大選前拿出亮眼成績，將有助綠營打贏選戰，更可藉此建立優質的民主典範。

這十幾年在民粹主義綁架下，扁馬任用了十一位行政院長，由於任期過短，施政流於零碎、片面化。所以此時正是賴揆勇敢地超越民粹主義，堅定留任，為台灣創造優質民主政治典範，帶領台灣走出困境的好時機！

（作者為退休駐美外交人員，新竹市民）

確實蔡賴合則兩利

◎ 黃秀梨

拜讀貴報特稿「蔡賴 合則兩利」，個人十分認同，尤其「不論是由蔡英文爭取連任，或是改由賴清德披掛上陣，都需要彼此的合作」，更是一針見血。

其實，二○二○蔡賴配是一個相當可行的搭配，台灣目前是一個向總統制傾斜的雙首長制，要總統完全交出內閣人事任用權，老實說沒甚麼道理，從一九九六年總統民選之後，請問有哪一位總統完全授權給行政院長組閣？從唐飛叫不出內閣閣員的名字就可知道。馬英九的行政院長指揮不動內閣閣員亦時有所聞。假設二○二○是由賴清德當選總統，他可以事前就承諾交出人事任用權嗎？

因此蔡、賴應攜手合作，找出最理想的內閣閣員，方才不會演出類似葉俊榮放管的鬧劇。

（作者為退休高中教師，彰化縣民）

賴辭 游或蘇接

◎ 何聰明

不少民眾認為，蔡總統為了挽回下降中的支持度而任命原高雄市長陳菊就任總統府秘書長，原台南市長賴清德擔任行政院長。曾公開表明自己是台灣獨立工作者的賴清德上任後，雖努力盡責，但在蔡總統的「維持現狀」政策下，他沒有進一步用武之地，並使他原來還不錯的支持度也往下降。加上民進黨敗選，隨著蔡總統辭黨主席以示負責，賴揆也宣布辭職。蔡總統雖一再慰留，但他仍未鬆口。

筆者認為，賴氏堅持辭閣揆是正確的。然後，他應可另找能發揮其初志之平台，為台灣打拚。

由於明年初即要舉行對於維護台灣優先極為關鍵的總統及立委選舉，民進黨只剩一年準備時間，新任閣揆必須具有能力穩定政局，並繼續推動各種既定改革政策。筆者認為，此時民進黨中央應指定已有行政院長和民進黨主席經驗的游錫堃、蘇貞昌等資深黨員之一出馬領導行政院，蔡總統亦應給新閣揆完全人事權。

筆者一向認為蔡總統年金改革是她的最大政績，但如果她不能放棄「維持現狀」政策，則需考慮放棄競選連任，因為「維持現狀」乃台灣自現狀脫困的最大絆腳石。

（作者為台灣南星會會員，高雄市民）

總統兼行政院長不可行

◎ 許恒禎

日前有論者投書指出總統有權無責，認為總統應該兼任行政院長，但其實這樣不符合台灣憲政體制。

大法官在釋字419號中闡明，憲法設計行政院長有對總統所頒布法律及命令的副署權，若總統兼任行政院長，將使憲法上的制衡機制破壞殆盡，時間上也不允許一人擔任兩個重要國家職務，除非憲法明定（如美國副總統法定兼任參議院議長）。

所以若要追求權責相副，在現行半總統制難追求權責相副之下，應思考轉變憲政體制。但台灣改用內閣制又會有困難，因為台灣要先廢除總統直選，而這不符合台灣長久以來珍視總統直選制度的政治文化。

如上所述，也許我們應考慮轉變為總統制。先修憲廢除行政院長，讓總統直接領導行政權，無從卸責給行政院長。同時，也應學習總統制的代表國家—美國，加強立法院的監督配備，如幕僚人數質量的加強，與擁有完整的調查權等，讓未來的台灣有強大的國會（立法院）來制衡強大的總統。

（作者為大學政治學系兼任助理教授）

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