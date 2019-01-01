鏗鏘集》國家的想像，願景的追尋

「台灣島嶼／原本美麗／受外邦統治數百年」，鄭兒玉詞、蕭泰然曲，〈台灣翠青〉是這樣起頭的。這首歌常迴盪在許多台灣人心中，但在認同尚處於分歧的人們感受不盡相同。進入二○一九年，這樣的歌聲意味的是什麼？

唐山來的墾拓者和南島語系原住民、平埔族在這個島展開漢字文化圈的某種邊緣歷史，葡萄牙水手航經東海岸，譏稱「Ilha Formosa!」美麗之島，西班牙人、荷蘭人都曾經在大航海時代登陸，後來荷蘭人在府城台南建立熱蘭遮城，是台灣被殖民的序曲，但不斷被殖民、主體未形成。一九四五年代表盟軍接收、進佔統治，後來在一九四九年以國家體制流亡，在台灣僅存的「中華民國」，以殘餘中國在台灣發展。

澳洲學者加博從考古學研究的陶鐵器使用，認為台灣從前和古中國沒有什麼關聯，和東亞的日本、琉球，以及南亞較有連帶，他的論點是台灣歷經荷蘭、鄭氏王朝、滿人的清國、日本及短暫一九四五年到一九四七年的中國殖民。現狀的中華民國是自一九四九年起非正常化的國家，迄今未能真正形塑國家新貌。

日本殖民台灣是因為清國敗戰割讓，日本人以「華麗島」稱呼台灣，有冷冽北國對南方溫暖繁茂景致的讚譽。二戰後，代表盟軍進佔統治的中華民國來人，以「寶島」稱呼台灣，取物產豐富之譽，但「美麗島」才是台灣人對自己國度的稱呼。一九七九年高雄事件亦稱美麗島事件，除「美麗島雜誌」之名，更是含有深意的。

民主化的開展是「中華民國」被逐出聯合國會員國地位，國際外交地位逐漸被孤立的台灣自救運動，帶有追求主權獨立，從命運共同體形成新興國家的意志。照理說，被中國共產黨革命，流亡到台灣的「中華民國人」應該和台灣本地人一起建立新的國家認同，朝向新共同體發展。但是，殖民中國性雖不完全，始終未能去除，「中華民國」未能在地與台灣一起蛻變轉化再生，存在的中國意理正是中華人民共和國欲收復的緣由。

一個民主化的台灣，始終受到共產中國的影響。昔日的中國國民黨反共、反攻大陸，轉而附共產黨中國的威脅、利誘，台灣或為籌碼。反共、親共、聯共、降共，都是中國國民黨，這豈止是欺罔，更是屈辱，不只自己亡其國，也牽連追尋自己國家的人們。

確立台灣獨立於現中國之外正常化國家條件，台灣才可能與中華人民共和國建立真正的友好關係。對中國、對台灣這都是應該選擇的走向。中國人民自一九四九年已在中國建立新國家，流亡在台灣的「中華民國」既已終結了自己，就讓生活在台灣的不分先來、後到的人們，共同建立漢字文化圈的另一個小而美麗的國家吧！中國國民黨人、維持現狀論者若陶醉在選舉的短暫勝利裡，也只是麻醉自己、欺騙自己。

「共和國憲法的基礎／四族群平等相協助／人類文化世界和平／國民向前貢獻才能」台灣翠青在這樣的歌聲中結束，是一種願景的追尋。能夠召喚生活在台灣的人們嗎？

（作者李敏勇，詩人）

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