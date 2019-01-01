社論》迎向充滿挑戰的2019年

今天是新年元旦，世人揮別紛擾嘈雜的一年，迎向充滿未知的新年。未來一年的挑戰，有的是延續過去一年的變化而來，也必然出現新的事件或形勢，正所謂世事難料，端視人盡其力，積極創造或如何因應新局。

有別以往，剛過完跨年晚會，台灣迎向新年第一道曙光，民生政經的除舊布新之勢就已開展：連鎖速食店等大型餐飲業內用不再提供塑膠吸管，電信業第三代行動通訊（３Ｇ）業務終止，而民進黨本週要改選新主席。在美國，聯邦政府因經費爭議而處於停止運作中，與中國的貿易戰談判結果，尤將牽動全球政經大勢。

改選黨主席，是因民進黨在九合一選舉大敗。完全執政的期中考不及格，凸顯的不僅施政不得人心，也反映國家社會所面臨的局面需要新做法。不過，敗選一個多月來，宣稱要「負責」、「改變」、「大破大立」的民進黨，一直未展現讓人們感受確實檢討的真誠和舉措；不論黨主席改選、閣揆去留或下屆總統人選，卻都陷入「保皇」與否的分歧，加上葉俊榮對「管案」的凸槌演出，既無助改善社會觀感，也很不合支持者期待。

敗選後表現如此，民進黨既陷入局中人本位主義的迷惘，也出自既得權力和利益的考量，關心台灣前景的人們，須積極督促這個本土政黨奮進。現實很清楚，蔡總統人氣長期欲振乏力，選前如此，選後更低。民進黨不能對這一殘酷事實視若無睹；此事不容打馬虎眼，處理不當，即將到來的總統及國會改選，必敗無疑。如今之計，民進黨只有以二○二○勝選為最高考量，拿出實際行動，方足以掙脫現今的顢頇、無為與低迷，贏得人心，保住台灣不落入中國和同路人之手。

對民進黨如此期盼，並非出自對它的偏愛，而是相形之下，對九合一大勝的中國國民黨實在難以恭維。這個在野大黨，一直未從外來黨國殘餘轉型為以台灣為主，卻長年與共產中國勾勾搭搭。這次勝選，無非黑金地方勢力的集結，也拜民進黨陷入進步迷失及改革舉措失當、得罪太多人之賜。果然，從政治新星韓國瑜所開出振興高雄的即興之計，仍寄厚望於中國，那是馬英九執政八年已證明失敗的幻想；黨內爭取總統大位的幾顆「太陽」，還以「九二共識」自欺欺人，地方諸侯意圖藉「城市交流」等手段「地方包圍中央」。這個黨如再掌權，形同中國勢力長驅直入，台灣必如香港之受制中國。

這一年，台灣面臨的外在考驗必更顯著。經濟方面，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）前天生效，一個十一國、五億多人口、ＧＤＰ規模佔全球十三％的新經貿圈開始運作，成員國間九成關稅立即取消。同時，美中貿易戰即將進入新階段，不論談判是否達成協議，美國防杜中國、中國難再佔美國便宜的新局都已成形。中國經貿的好日子不再，衍生台商移轉或回國等變數，是擺脫經濟仰賴對岸鼻息的良機。然而，所謂「核食」公投結果顯已斷絕我國近期加入ＣＰＴＰＰ的機會，這就是親中仇日的郝龍斌和同夥，加諸台灣的「口袋戰術」：斬斷台灣經由日本支持加入ＣＰＴＰＰ，走向經貿多元國際而活絡，只能繼續困守中國，仰賴中客或中資炒作房地產等經濟胰島素維生。

中國是要併吞台灣的敵國，也是最大威脅。去年它加緊斷我友邦關係，軍機艦群繞恐嚇，還以滲透、收買、假消息影響九合一選情。今年即將展開的總統及國會大選，食髓知味，亦必故技重施，企圖「加強主導兩岸關係，朝統一方向邁進」。

面對嚴厲考驗，完全執政的民進黨不但要做對的事，還要把事情做好。政府部門要鎖緊螺絲，九合一出現的假新聞、賄選、中國介入等問題不應不了了之。掌握國會的多數也不容鬆懈，要立該立的法案，以利推動有利國計民生的工作。同時，振興經濟力求有感，做人民荷包失血的事要審慎，避免陷入「進步」的迷思；面對美中貿易爭戰的變局，也須趨吉避凶，化為有利經濟整體的契機。

把事做好，成事在人，執政團隊的府院黨因此都須人事更新；選出適當的黨主席、組成能做事的幹練內閣、推出最能勝選的總統人選。關心台灣前途的人們，要一起來督促執政團隊加油。

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