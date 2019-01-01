自由廣場》談禁止在台灣使用人民幣

◎ 林磊

貴報上月卅一日《自由共和國》專欄刊登張玲玲教官撰寫之「中國共產黨最怕什麼？」乙文，明確指出中共政權無正當性與合法性可言，「中共憑藉的、也是中共最害怕失去的—經濟績效與歷史話語權」，因此瓦解中共對台滲透罩門也就在此，其中禁止在台灣使用人民幣，將是反制中共對台統戰滲透工作的撒手鐧，內容分述如下：

一、中共憑藉龐大的貿易順差累積可觀的美金等外匯，但外匯全部收繳國家再釋出人民幣，人民僅能持有人民幣。況且中共人民幣發行量究竟是多少無人知曉，人民幣超額發行是可以確定的，再引導人民將手中人民幣投注在房地產上，避免超額發行的人民幣引發通貨膨脹，人民幣實際幣值已大幅貶值，二○一六年以後大陸民眾及台商到各地銀行換外匯迭遭刁難及限制已是普遍的情形（依中共金融法規規定人民每年可換匯五萬美金，但目前換匯一次僅給五十美元，或是找各種理由不給換匯）。

二、中共對台統戰滲透的籌碼就是人民幣，兩岸交流迄今人民幣已經在台灣橫行無阻，國民黨取得二○一八年地方選舉勝利，中共將再祭出增加大陸人民來台觀光的伎倆，而來台觀光的大陸民眾帶來的會是人民幣而不是美金等外幣，屆時可能出現「名義上來台觀光，實際上來換外幣」的狀況。

三、值此美中貿易大戰方興未艾之時，中共整體經濟面陷入混沌之際，基於台灣整體國家安全及金融市場穩定，與反制中共「一中原則」打壓及滲透，蔡英文總統應儘速責成權責單位擬定禁止在台灣使用人民幣的相關管制措施，以防堵中共將台灣變成其人民取得美金等外幣的管道，變相幫助中共舒緩其金融面的壓力，及避免台灣民眾拿到人民幣造成未來匯兌的損失。

（作者為生物科技業者，高雄市民）

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