自由廣場》（北社評論）讓美金成為台灣法定貨幣

◎ 蕭曉玲

去年十一月廿四日九合一大選後，民進黨慘敗，國民黨大贏。國民黨勝選的縣市首長馬上喊出承認「九二共識」，柯文哲在台北、上海雙城論壇中也重提「兩岸一家親」；除此之外，中國國台辦也解讀是「台灣民意要親中疏美」。這些謬論讓許多台灣人民感到非常困惑，因為近日傳出富士康將裁員卅四萬人，中國的官方數據顯示，目前已有七四○萬人失業返回農村；非洲豬瘟在中國四處流竄，幾乎全中國淪陷，中國的經濟陷入一片愁雲慘霧中，又聞台商的資金被管控，無法匯出，這些訊息，大家都說要拚經濟，不要管意識形態，中國的經濟即將崩盤，某些政客卻高喊「貨出去，人進來！」的口號，巴望著中國來幫忙振興台灣的經濟。這是什麼理論啊？又是何種居心？眼看台灣的某些政客選擇親中，北社和台派社團憂心台灣的前途，日前召開記者會站出來主張「要兩國一家親，不要兩岸一家親，錢用台幣和美金」，讓美金成為法定貨幣。因為在美中貿易戰中，人民幣岌岌可危，新臺幣可能也會遭受池魚之殃，台灣為了自己的經濟，應該讓美金在市面上流通。

何況，台灣在二戰期間是屬於太平洋戰區的一環，美國更是太平洋戰場以及對日戰爭的主要佔領國，讓美金在台灣流通是天經地義的事情。

或許有人會質疑美國方面有什麼理由幫助台灣？我們的主張又憑什麼獲得美國政府的支持？

確實，七十年來的經驗法則顯示，美國不夠關心本土台灣人的權益，也因此為美台關係的深化蒙上一層薄薄陰影；然而，自川普總統上任以來，新的鷹派執政團隊已經扭轉美國的百年國策，首度將中國定位成新的國際威脅、和平秩序的破壞者。隨著台灣旅行法和國防授權法的通過，白宮與國會正一步步地重新為台美雙方的合作鋪路，也該是台灣人民展現誠意的時刻了。我們的主張「美台一家親，錢用台幣和美金」正好呼應這個趨勢。希望政治人物能聽到我們台灣人民的心聲：我們不要親中賣台，我們要親美自治，成為有尊嚴的主權獨立國家。

（作者為台灣北社理事，台灣教師聯盟理事長）

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