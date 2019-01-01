自由廣場》平議卓、游交鋒

◎ 張惠博

民進黨第十六屆黨主席補選政見的第一場發表會，卓榮泰辣嗆游盈隆「不要再像釘子一樣四處釘，釘自己的黨內同志，釘自己的兄弟」。游盈隆回嗆「你一開口就貼我標籤，說我裂解民進黨」。兩人言詞交鋒、火花四射。

卓榮泰更指出，游盈隆曾被黨徵召多次，皆未能當選，二○一五年也希望被徵召，但黨中央決定徵召呂孫綾時，游就對黨中央開砲，卓說，「你是不是不知道什麼是贏的策略？因為你從來沒贏過。你質疑別人，結果，呂孫綾也贏了。未來我們要針對立委補選、總統、立委選舉，你心中有沒有贏的策略？你要如何帶領之後的立委補選？讓候選人和黨員有路可以依循。」

游盈隆則回說，花蓮是全台灣藍軍最強的地方，他會接受黨的徵召是基於一種俠義心腸，是為黨，也是為民主運動，追隨黃信介「元帥東征」的精神，沒想到卓榮泰為了選舉黨主席而將他醜化。他三次被黨徵召，參選一九九七、二○○一、二○○三年花蓮縣長。「我拿的是五萬多票，花蓮那麼難選，不然你去選看看啊！」另外，對於曾在臉書批評徵召呂孫綾一事，游盈隆也表示，可以去查當時的報紙，過程很不堪。選對會迄今為止，都只是提名機器，且黑幕重重，他若能當選黨主席，一定會徹查選對會，撤銷選對會這樣的臨時編組。

團結支持者應是民進黨的當務之急，是以黨主席選舉，應該提出黨的改革策略與主張，帶領黨迅速走出低迷氣氛，勿須重提往事。何況，二○一六年，知情人士認為吳育昇當年落選的主因，乃在於馬政府刪除了退休軍公教年終慰問金所致，恰如去年反年改的人齊集投票，導致民進黨大敗。所以，那年呂孫綾當選了，可是，呂孫綾未來擬競選連任的時候，很可能再度對上吳育昇，以現在民進黨的氣勢，誰勝誰負，恐怕還是未定之天。

再說，游盈隆一九九七年參選花蓮縣長拿到55194票已經是民進黨最好的紀錄，相較於二○○五年，盧博基只拿到30988票，二○○九年即使民進黨策略性不提名，無黨籍的張志明也只拿到27595票，二○一四年也沒提名，二○一八年劉曉玫也只拿到43879票，如此揶揄游盈隆，恐有失偏頗？

（作者為彰化師範大學前校長）

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