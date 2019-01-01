自由廣場》從葉俊榮放水案看憲法與公投法

◎ 劉一德

教育部長葉俊榮突然宣布同意管中閔出任台大校長，他在記者會前一個多小時通知閣揆，賴院長回應，希望教育部「審慎思考」。行政院秘書長雖大聲撻伐葉「棄行政倫理於不顧」，卻又說「公文已經發出去，追不回來」，「往後看不到有任何理由會去改變這個狀況」，整齣戲碼的過程與結果，令眾人錯愕。

行政院長無法掌握各部會的決策，事後不想，也無力補救，顯然教育部長沒有把閣揆放在眼裡。不管劇本怎麼寫，戲怎麼演，本案凸顯的問題根源，仍然是憲政設計上，權責不相符的罩門。當前總統有權無責的設計，閣揆與部長體制上雖有從屬之分，實際上都由總統任命，直接接受總統指揮，除非總統將部長任命權完全交給閣揆，否則權力來自於總統的部長，不會折服於行政院長的領導。

有責無權，領導力遭受嚴重挑戰的閣揆，在面對國會的壓力時，決策與施政均無從貫徹，左支右絀，政績難以展現，自然更迭頻繁。誠如台北市長柯文哲所言，從兩千年到現在，平均一年三個多月就換一個行政院長，誰當總統都一樣做不好，整個憲政架構真的大有問題。

橫在眼前的是，我們有一個全世界最嚴苛的修憲門檻，及只在乎政黨利益的兩大黨。回憶兩黨對修憲的態度，總統大選選情不利的政黨，即主張內閣制，恢復閣揆同意權，使權責相符；選情氣勢正旺的政黨，則主張維持總統制。一次次兩大黨為操作選舉的修憲騙局，都草草結束。期待兩大黨以長治久安為念，拋棄一黨之私面對修憲，有多難。

憲法第十七條賦予人民選舉、罷免、創制、複決之參政權，唯審視憲法增修條文，人民僅保有選舉、罷免及複決權，直接民權層次之「創制權」卻未獲得制度性保障。現行公投法對公民投票權利所施加之桎梏，剝奪人民憲法上之創制權，違悖公投法應「確保國民直接民權行使」之立法意旨，去年十一月廿四日公投綁大選，更顯露公投法的諸多疏漏，修正勢在必行。

事實上，上屆立法院，民進黨所提之「公投法修正案」即包括，增列人民對憲法修正案之創制權。但望此次公投法的修正，能落實國民直接民權，賦予人民修憲、制憲都可行之創制權。讓總統與政黨得以迴避造成兩岸關係緊張的困擾，由全民一起承擔公投的後果。

（作者現任台聯黨主席）

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