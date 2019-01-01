自由廣場》校園自肥的里程碑

◎ 魯伯非

近來有號稱台灣頂尖學府的國立大學新任校長，就職過程歷經千辛萬苦，最終因為教育部堅持做對的事，眾望所歸的即將就任該校校長。這次劃時代的遴選過程及就任風波，不但完全重新界定校園自治的意義，更是校園自肥的完美呈現。

台灣各國立大學應效法現在監察院調查該校及該名校長的各項自肥行為，做為各校校園自治的行政標竿；讓台灣高等教育的全體師生充分了解如何在校園自治的掩護下，完成校園自肥及拚個人經濟的時代意義：

一、在校園自治的掩護下，各校校長應自行修改校長連任規定，增加自己連任的次數。就算不能增加連任次數，也要把持遴選委員會，繼續校園自肥下去。

二、在政府擔任公職或是在學校專任教職期間，如果覺得台灣薪水給得不夠，可以違法到中國兼課，拚一下兩岸經濟。

三、如果還是賺不夠，就任政府公職期間，還可以違反公務員服務法，匿名寫文章。吹捧自己的政績之餘，同時跟週刊拿數百萬的稿費。

四、如果還是嫌錢少，在中研院所長和大學教授專任期間，還可以再去另外四所大學兼職領薪。

五、卸下政府公職後，光做教授財源不夠，可以請學校放水，違反申請流程，提前到有捐錢給學校的財團旗下擔任薪資審議委員和獨董，繼續拚個人經濟。

六、如果光做教授、獨董還不爽，還可以讓財團副董無視利益迴避，選你做大學校長。

七、受到輿論監督，造成就任困難時，曾經放水婦聯會，讓上百箱涉及上百億帳務資料不翼而飛的教育部長就會跳出來做對的事，放水通過任命案。日後教育部長就有機會回到大學跟大學校長一起自肥，或跟被放水的各個財團繼續合作拚經濟。

台灣在這些政客、學者、財團相互勾結自肥的情況下，台灣經濟怎麼可能會不好？校園自治怎麼不會升格到校園自肥呢？

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

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