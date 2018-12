自由廣場》回應〈這樣講可能不中聽〉

◎ 賴福順

二○一八年底,看到莊勝榮律師〈這樣講可能不中聽〉的宏文,內容既違反事實,甚至不合邏輯,都被政治謊言欺騙而不自知。

莊律師指責有些台灣人「拿著中華民國政府的薪水及護照,背後國旗一樣是青天白日滿地紅,唱的國歌也沒變,能說中華民國滅亡或不存在這種論調嗎?」請問莊律師出國遇到老外詢問:「Where are you from?」(你是哪一國人?)你會回答:「Taiwan」,為什麼你不回答「China」或「Republic of China」?難道你不是也認同中華民國滅亡或不存在嗎?

你在國外,總是說台灣,為什麼回到桃園機場入境時,你排在持「中華民國」護照的隊伍當中,請問合乎邏輯嗎?當然您不知道手中拿的台灣護照是殖民地的護照格式,世界上殖民地護照都是國號再加上地名,請問大律師:「您從出生就是殖民地人,至今已經五十多年了,爽不爽?」

閣下是法律人,請問世界上有哪個國家使用別國不要的憲法?使用別國廢棄的憲法合法嗎?你丟我撿,為什麼台灣人那麼可憐專門撿中國人不要的國號、國旗、國歌、憲法?最可惡的是有人想改,還被知法的法律人指責臭罵。

您是否知道國際法政權滅亡原則:元首不正常離任則該政權滅亡?一九四九年十一月廿日上午七點五十分,中華民國總統李宗仁棄職潛逃出國,那時刻中華民國就滅亡了。當然您不知道歷史學政權滅亡原則也是如此,明崇禎帝在一六四四年(崇禎17)四月廿五日上吊自殺,明朝尚保留三分之二的江山,可以說明朝還存在嗎?

台灣主權自古以來從未歸屬於中國,一九五○年三月一日上午十時蔣介石在台北建立政權,為何要稱「中華民國」?請您去看當天的《總統文告》,講得非常清楚明白,他一再表明要「恢復」中華民國之領土主權,為什麼中華民國要「恢復」?他也說「重建」中華民國,為什麼中華民國要「重建」?恢復是失而復得,重建是已經滅亡而要重新建立,蔣介石已經明明白白、清清楚楚告知台灣人,一九一二年建立的中華民國已經滅亡了。

六十幾年前蔣介石已承認中華民國滅亡,為何您還執迷不悟,指責台灣人呢?

(作者為海峽和平基金會創辦人,文化大學退休教授)

