自由廣場》回應〈這樣講可能不中聽〉

◎ 賴福順

二○一八年底，看到莊勝榮律師〈這樣講可能不中聽〉的宏文，內容既違反事實，甚至不合邏輯，都被政治謊言欺騙而不自知。

莊律師指責有些台灣人「拿著中華民國政府的薪水及護照，背後國旗一樣是青天白日滿地紅，唱的國歌也沒變，能說中華民國滅亡或不存在這種論調嗎？」請問莊律師出國遇到老外詢問：「Where are you from?」（你是哪一國人？）你會回答：「Taiwan」，為什麼你不回答「China」或「Republic of China」？難道你不是也認同中華民國滅亡或不存在嗎？

你在國外，總是說台灣，為什麼回到桃園機場入境時，你排在持「中華民國」護照的隊伍當中，請問合乎邏輯嗎？當然您不知道手中拿的台灣護照是殖民地的護照格式，世界上殖民地護照都是國號再加上地名，請問大律師：「您從出生就是殖民地人，至今已經五十多年了，爽不爽？」

閣下是法律人，請問世界上有哪個國家使用別國不要的憲法？使用別國廢棄的憲法合法嗎？你丟我撿，為什麼台灣人那麼可憐專門撿中國人不要的國號、國旗、國歌、憲法？最可惡的是有人想改，還被知法的法律人指責臭罵。

您是否知道國際法政權滅亡原則：元首不正常離任則該政權滅亡？一九四九年十一月廿日上午七點五十分，中華民國總統李宗仁棄職潛逃出國，那時刻中華民國就滅亡了。當然您不知道歷史學政權滅亡原則也是如此，明崇禎帝在一六四四年（崇禎17）四月廿五日上吊自殺，明朝尚保留三分之二的江山，可以說明朝還存在嗎？

台灣主權自古以來從未歸屬於中國，一九五○年三月一日上午十時蔣介石在台北建立政權，為何要稱「中華民國」？請您去看當天的《總統文告》，講得非常清楚明白，他一再表明要「恢復」中華民國之領土主權，為什麼中華民國要「恢復」？他也說「重建」中華民國，為什麼中華民國要「重建」？恢復是失而復得，重建是已經滅亡而要重新建立，蔣介石已經明明白白、清清楚楚告知台灣人，一九一二年建立的中華民國已經滅亡了。

六十幾年前蔣介石已承認中華民國滅亡，為何您還執迷不悟，指責台灣人呢？

（作者為海峽和平基金會創辦人，文化大學退休教授）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/