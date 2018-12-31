自由廣場》社區郵件超額收費的公平問題

◎ 饒後樂

某社區月前區分所有權人會議通過決議，對從事網購住戶額外加收50%的管理費，作為「超額郵件服務費」，引發被強制收費的住戶不滿。管委會則回應：「我們是以社區所有的量去抓，我們沒有分公司戶或是個人的那個團購戶（工作室），完全是按照郵件量多寡排序，然後就抓前面最多的二十戶，所有社區只有六戶不願支付郵件超額服務費，而在開上個月社區月會時，我們有發單子請該六戶與會，但他們沒來，自己放棄陳述意見的機會。」

網路普及，消費習慣改變，包裹和快遞的數量大增，形成社區管理工作的沉重負擔。社區居民於是創造「超額郵件服務費」制度，以建立使用者付費慣例。構想出發點是要追求公平，但手段卻毫無章法，甚至於悖離原本追求公平的目標。

抓郵件數量最多的二十戶加收50%的管理費，是以什麼期間來計算數量？不同期間標準會改變數量計算的結果，被點名的住戶怎麼可能沒意見？然後管理費高低有差，卻不按件計算，一律以管理費的50%計算，大戶們付出的代價沒有一致標準，你要他們如何心服口服？再假設如果第二十名出現五人郵件數量相同，那是要改抓前二十四戶？還是用抽籤來決定五個人當中哪位上榜？

公平的極致是按件計費。但追求公平也要計算成本，譬如要按件計酬，就要建立按物件體積、保存方法、保管時間長短的計費標準。然後要統計使用次數、金額，並配合建立通知、品保、帳務等系統，這些都必須投入資源。如果無法建立一套能被普遍接受的做法，或者建立、使用這套系統的成本高於「公平的成本」，那新的嘗試就會受到挑戰。管委會必須先仔細計算、討論，再做出可長可久的決策。

（作者為台北市公寓大廈爭議事件調處委員）

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