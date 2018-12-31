自由廣場》一成服務費改列工資 別急

◎ 魏世昌

報載有廿多位朝野立委近日提出「勞動基準法修正草案」，要將商業服務業收取的十％服務費，列為工資、全數發給勞工。

立委認為，台灣有部分商家變相讓消費者多付錢，讓收取服務費變成提高售價的一個手段，且十％服務費已與服務人員的服務態度等毫無關係，失去服務費的意義，故建議將服務費、清潔費列入工資的一部分。

不能否認提案立委們提升勞工權利的美意，然而即使修法，業者規避的方式很多，像是不再加薪、不給獎勵等等，漏洞太多，勞工不見得能受惠，反而會惹來更多民怨與業者的不滿。

之前「一例一休」失敗又不接地氣，就是因為「勞資默契被打破了，關係緊張化了」，加上規定過於僵化，雙方均無所適從，勞資都反對。政府應該記取教訓，避免重蹈覆轍。

期盼立法者不應只陷入單條法律的修正，而是全面思考台灣薪資停滯和低薪的問題是一個結構性的問題，先廣泛徵詢意見，並儘可能深入研究，才會有比較理想的修法方向，而不是一味討好選民，結果卻適得其反。

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）

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