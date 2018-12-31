自由廣場》從黑豬肉美味談廚餘

◎ 張惠和

為防範中國的非洲豬瘟疫情傳入台灣，雲林縣長張麗善日前宣布禁止以廚餘養豬，行政院長賴清德則明確表示，此刻還不宜全面禁止廚餘養豬，因為廚餘蒸煮九十度以上一個小時，也可達科學上的安全範圍，否則某縣市現在全面禁止廚餘養豬，各縣市群起效尤，廚餘如果處理不當，也會衍生出新的問題，影響非洲豬瘟的防疫工作。

賴院長這一次決定是非常正確的。台灣的本土黑豬長期都是用廚餘加熱後再餵養，養出來的黑豬肉有特別的風味，相當受到消費者喜愛。況且全面禁止廚餘養豬，如果台塑企業創辦人王永慶還在世一定相當反對。

早在一九八四年王董事長就呼籲廚餘的問題一定要重視，他也以幼年時農家都以廚餘養豬的經驗，提出回收廚餘養豬的想法。不過八十八年在養豬戶抗議之下，王永慶在飽受批評和攻擊之餘，廚餘養豬的構想就改成廚餘堆肥。

當年為了解決廚餘回收「工具」這個大問題，王永慶還自掏腰包花了五．六億元購置七百萬個廚餘桶，分送給各個家庭，後來很多縣市政府也都持續辦理這項工作。再說，建立廚餘回收體系，可以推動廚餘有機栽種，一舉解決廚餘污染、土壤酸化和民眾健康的問題，好處多多，期待政府在有效處理廚餘之前不該輕言禁止廚餘養豬。

（作者曾任職環保署，新北市民）

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