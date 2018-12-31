自由廣場》高雄發大財是建商發大財？

◎ 陳泓盟

韓國瑜市長以及建商頻頻放話，部分媒體也隨之起舞，形塑台灣中央政府禁止中國人來台灣買房的假象。

事實上，從二○○二年陳水扁執政就開放中國人來台灣買房。二○一五年馬英九執政時代，也開放中國人一年可在台灣買四百戶。中資來台買房，受到國民黨執政時的規範，號稱「345」，滿三年才可移轉，一年內只能住四個月，房貸只有五成。這規範是避免假付款，真炒房，若房價貶值，呆帳由台灣的銀行來承受。所以才限制房貸只能五成。

真正想要長期投資台灣的中資，十多年來總共買房五百戶左右。與馬英九執政時開放一年四百戶供中資買房，中國人對於來台買房投資的意願低。如果韓市長真有能力招商，至少要將一年四百戶「買好買滿」再來抱怨中央不夠開放中資買房戶數，才合理吧！

另外，市長鼓勵炒房的同時，是否有考量高雄人的居住正義，先興建公宅呢？韓市長一味的配合建商財團，是否所謂高雄發大財，是指高雄建商財團發大財？

（作者為高雄市鳳山區民）

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