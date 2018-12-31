自由廣場》中國人？ 看看香港！

◎ 黃惟冰

香港大學民意研究計畫日前公布「香港市民身分認同和2018年回顧及2019年前瞻調查結果」。其中，身分認同的部分，若以0至10分計算，香港市民認同自己是「香港人」的分數為8.34分，隨後則是「亞洲人」的8.07分。至於「中國人」的選項，只拿到6.59分，比「世界公民」的6.86分還低。換句話說，雖然香港自1997年「回歸」中國至今超過20年，而且中國也已成為世界第二大經濟體，但對許多香港市民來說，仍不認為自己是「中國人」。

此外，針對香港2018年的發展評價，不滿意度為37%，滿意度僅36%。又，高達50%的受訪者看壞香港2019年的前景，看好者只有23%。

有鑑於此，一個值得台灣人民思考的問題是，如果成為中國的一部分真的這麼好，光靠中國遊客與中國資金就可以讓大家「發大財」，那麼香港人為什麼不喜歡當「中國人」？ 又為什麼對於香港的發展前景如此看衰？

長久以來，台灣到底會不會「香港化」，一直是一個令人關注的問題。如今，隨著國民黨在九合一地方選舉大獲全勝，包括「九二共識」與「兩岸一家親」等中國統戰口號，更在台灣大行其道。當台灣的政治鐘擺再度擺向「香港化」一側之際，這份香港民調所揭示的香港民情，更顯得有如暮鼓晨鐘，當頭棒喝。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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