自由廣場》香港人勸高雄人…

◎ 陳俊傑

高雄市長選舉後，在香港見到的台灣新聞，充斥著韓國瑜各式親中國言論及建議。作為香港人，特投稿提醒台灣民眾，依賴大陸的經濟非常危險，因為中國共產黨的強項，是以經濟包裝統戰。

韓市長提出讓大陸居民來台投資房地產，這萬萬不可。數年前，香港的樓價就是被大陸投資者炒貴，因為大陸的高官及暴發戶，有很多不能見光的錢，只要在香港買樓便能讓錢「套現」見光。在加拿大被捕的華為高層孟晚舟，在香港也買了很多物業作投資。香港房價高，主要原因就是大陸資金炒房。香港人是香港的主人，卻普遍買不起房子。高雄現在買房子，仍算容易吧。

香港約在二○一二年前後，購買物業者可得居留權，後來取消了。該段期間，有不少大陸人透過買房成為香港人，這些大陸人已滲透至各行各業，部分更是來統戰香港。韓市長建議未來高雄人口將增加百萬人，若是引大陸人來台灣，真是萬萬不可。共產黨會透過安排移民來滲透台灣，進行統戰工作。

另外，旅遊業也不應倚賴大陸客。筆者上月曾到台北旅遊，因為少了陸客，旅遊的感受好了，不需聽到陸客的大呼小叫。旅程中遇到很多東南亞及日本遊客，相信是蔡總統的多元化旅遊到位了。韓市長說多引陸客來，他當選後，香港的各個網上討論區都有網民說「今日東涌，明日高雄」（註：東涌是因港珠澳大橋啟用而引來大量陸客），請台灣朋友看著香港被陸客攻陷的苦況，不要步入這黑暗之路。

在香港人眼裡，高雄並非「又老又窮」。雖然聽說工資不太高，但同樣地物品價格及租金也不高。香港看來工資高，但房租貴物價貴，日常買東西是儉吃儉買。若大陸人來高雄買房子或旅遊，都可能搶貴物價，受苦的是高雄市民。由於中國國內沒有安全的奶粉，所以他們會到香港、日本甚至澳洲去搶購或「代購」，我真不想高雄的媽媽要面對排隊買奶粉之苦。

最後，我想說明縱使香港政府已被中國政府控制，但香港很多市民仍然擁抱民主、人權及自由等文明精神。之前台灣閃靈樂隊未能到香港表演，樂隊成員林昶佐表示「唏噓」，腐敗了的是香港政府及權貴，而不是香港土生土長的市民。我們暫時只能消極抵抗共產黨的霸權，而台灣有民主的政制，自給自足的農業，和中國有海洋相隔，切勿引狼入室！

（作者為香港人，教師）

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