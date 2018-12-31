自由廣場》讓她繼續推動民主時代革命改革

◎ 林修正

蔡英文總統主政以來缺失很多、很嚴重。一言以蔽之，在民主時期進行革命年代的改革志業，用兩年時間要做數十年才會初見成績的改革。因此，她必須連任來完成任務。茲詳述如下：

軍公教年金改革在陳水扁、馬英九時代就是重要問題，但他們都不敢改，因不敢得罪軍公教人員。以法國第五共和肇建者戴高樂為例，他領導法國人對抗納粹，解決法國政局亂象，肇建第五共和，但也不敢處理引發亂象很重要的原因之一：法國的官僚體系。

光教官退出校園，喊了幾十年，民進黨十幾年前執政，也不敢徹底改。經濟自由化從蔣經國喊到現在，公營企業還是一大堆。那比衝擊人們想法、也更貼近人民生活的同婚相關議題，怎麼可能會那麼快被台灣社會接受？但我們知道性別平等是擋不住的趨勢，應該肯定這樣的發展。

另外，很多人在罵司法改革不力，要陪審團。但在一個人情世故高於公平正義的社會，是否推動陪審團就要謹慎。

民主時代的政治改革，受民意與定期改選限制，得利者不一定力挺，受害者一定反彈，敗選的風險很大。現在又有中國以龐大政經勢力介入政局，台灣形同小船遇颱風。若換人選總統，形同承認改革錯誤，回到過去。因此，改革力量應該團結，讓蔡總統繼續領導、推動改革大業。

（作者為中州科大行銷與流通管理系主任，台北市民）

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