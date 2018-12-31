自由共和國》王美琇／政黨可以被擊敗 台灣絕不能被摧毀

王美琇／自由作家

新的一年即將開始，很多人從選後至今情緒依然低落，對台灣的未來深感憂心和迷惘。

一個多月以來，我一直在思考：這場選舉究竟傳達了什麼訊息？台灣人民到底想要什麼？只是要大發財嗎？他們是否關心國家的長遠發展和生存安危？民主的品質愈來愈庸俗化和綜藝化，難道這是我們要的民主？台灣人民真的在乎國家正不正常嗎？大發財和正常國家的距離有多遠？如果中國的影響力持續加深，台灣的未來又會怎樣？

基本上我認為，中國絕不可能武力攻台，但如果台灣內部自我崩潰，中國拿下台灣就會成為可能。令人遺憾的是，選後中國國民黨的黨中央和執政縣市汲汲營營想和中國展開交流，甚至國共聯手企圖挾「九二共識」以令中央，逼迫蔡政府屈服。國民黨為了重返執政不惜與中共緊密合作，讓中共操弄台灣、裂解台灣的空間愈來愈大，我們國家的獨立自主已面臨愈來愈險峻的挑戰。

我們已經看到這樣的危機，但是多數的國人知道嗎？在乎嗎？這是令我最不安的地方。而慘輸到失去魂魄的民進黨，又如何重新贏得國人的信任？他們能夠回魂看到自己的存在價值與責任嗎？身處台灣最重大的危機時刻，我們又該做些什麼來保住深愛的自由土地和美麗家國？

未來這一年，絕對是艱困的一年，我們都不能置身事外。因此，我要在此深切期許執政的民進黨和其他政黨，以及所有的有志之士們：我們對年輕人有責任；對台灣人民有責任；對國家的生存發展更有重責大任。

１、對年輕人的責任：

每四年有一百多萬的年輕人成為首投族，二十年來已有五百多萬的年輕人（四十歲以下）進入民主投票的場域。我想請問大家：這些數百萬的年輕人了解台灣的歷史嗎？知道台灣民主發展的歷程嗎？我相信應該只有一兩成左右。如果他們多數都不了解台灣的過往歷史和民主故事，那麼決定他們的投票行為又是什麼？憑著電視或網路新聞所累積的零零碎碎的印象嗎？這些年輕人將決定台灣的未來，如果他們不知道民主的發展歷程，他們該如何體悟民主鞏固對台灣的意義是什麼？一個不知道國家發展歷史的人，如何建立做為一個台灣人的民族自信心？又該如何判斷國家要往何處去？他們怎麼區別中國國民黨和民主進步黨或其他政黨的屬性有何差別？於是乎，政黨就成為——只不過是「架上的商品」，今天換新包裝吸引你，明天你就會討厭它已經退流行。

因此，我認為三十年來民進黨最大的怠惰就是：從來不想用年輕人可以理解的方式去訴說台灣的民主故事，也沒有好好重視與深耕台灣的歷史教育。我深信，如果年輕人有機會了解台灣的過去，他們會更有使命感和歷史感去理解民主的真諦和掌握台灣的未來。如同我們年輕時走過的生命歲月。

台灣沒有天然獨、只有覺醒獨。唯有深刻覺醒的人，才能在關鍵時刻明辨是非、堅守台灣價值與民主信念。

２、對台灣人民的責任：

執政者最重要的責任就是照顧人民，特別是經濟弱勢的人民。兩年來台灣的經濟發展雖是正成長，但貧富差距拉大則是事實。所以問題不在經濟成長，而在財富的重分配。長期而言，台灣的產業轉型當然重要，但目前許多中小、微型企業經營維艱，農漁業和中下階層的人民、年輕人更感受到收入減少、物價上漲的生活壓力。所以政府必須更用心、更有方法去照顧弱勢產業和人民。

拚經濟必須「讓人民有感」而不是「讓自己有感」。依賴中國絕對不是經濟利多的唯一活路，反而是走入被蠶食鯨吞的死胡同。如果失去經濟的獨立自主，最終我們也會失去政治的獨立自主。

３、對國家的責任：

這些年來，中國對台灣的強力打壓和威脅利誘，已經讓國人逐漸喪失對國家的信心，以及做為一個台灣人的尊嚴和自信，導致吳寶春等「被認錯」事件層出不窮。中國影響台灣日深，但台灣人民對中國威脅卻冷漠無感和不知所措，這是領導人的嚴重失職，更是國家的重大危機。

美日研究機構已明白指出，此次選舉中國利用網軍大量入侵台灣，而台灣內部更有不少親中媒體和在地協力者協同配合，讓中國銳實力持續滲透台灣，嚴重影響民主選舉。換句話說，中國利用台灣的民主來顛覆民主，從台灣內部發動「制腦權」作戰，企圖瓦解政府威信和控制社會民心，進而扶持親中政權，讓台灣逐漸淪為香港。未來這一年，這種操作模式只會加劇，政府務必提前警戒。

中國國民黨雖因中共義助而大勝，但若以為承認「九二共識」可換來兩岸和平和經濟利多，那是大大錯估中共併台的野心，勢將徹底葬送台灣。二○二○年如果國民黨重返執政，台灣恐將再也無法掙脫中國的牢籠，一步步走向香港化，主權國家和民主自由可能從此消失。

所有本土政黨和有志之士應該有此覺悟，共同承擔起維護國家永續生存的重責大任。我們要開始集結所有的力量和社群網路，發揮台灣派在網路上的強大戰鬥力，將捍衛民主台灣的聲量傳播出去；將「二○二○國民黨再回來，台灣一定被中國打包起來！」的危機意識傳播出去；將國家的生存危機傳播出去！

壓迫台灣的自由與生存的任何邪惡力量，我們一定要加倍奉還！台灣人可以被擊敗，但絕對不能被摧毀！

台灣是我們生長的土地，是我們熱愛的家園，更是我們子子孫孫要在這裡永遠安身立命的國家。大環境的確很困難，但大家必須挺住，絕對不能灰心喪志！期勉所有熱愛台灣、熱愛民主自由的朋友們，重新站起來吧！

政黨可以被擊敗，但台灣絕對不能被摧毀！

我們永不放棄，我們終將再起！

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