自由廣場》碩博士貶值中

◎ 翁敏雪

教育部公布一○七學年度大專校院第一階段校務資訊，國立大學博士班「受傷」慘重，頂大也難倖免。有學者認為碩博士班就學期程長，投資報酬率不高，攻讀意願愈來愈低；有人表示，基礎科學博士班是無從取代的，政府需要檢討頂大博士班招不到學生的原因。

博碩士班欣欣向榮，錄取者得是百中挑一的時代早成風景。筆者碩士畢業時，正逢高教廣開大門，只要擁有碩士以上學歷工作不難找，也因此同學畢業後都成為大學教師。隨著市場飽和，博士學歷成為教職領域必備條件。但許多人追求高學歷的背後，不代表願意承接更高深的學問。當學歷不再是工作穩固的護身符，讀書必須耗費青春，運氣好順利畢業，難抵擋職場年輕靈活的腦袋，反影響謀職難得溫飽時，學歷的意義就令人質疑了。

以基礎醫學為例，科系不同，做的研究卻有高度相似，博士生沒比碩士生高明到哪裡去，硬說不同，就是畢業門檻不同而已。有些學校為博士生設一定門檻，有些學校怕招不到學生，門檻似有若無。一○七年已被國際下架的SCI雜誌，使手段造成點數（impact factor）超乎尋常的高，卻幾乎投稿必中，有投稿一篇就要被索取十萬元台幣刊登費的，投稿者與雜誌經營者的心態不言而喻，彷彿是集體的詐騙集團成員。

拿到學位就是某種定義的學者，這樣的學者之後會是甚麼樣貌？沒人關心。時代走向，當不被需要，慢慢縮小招生規格，也不一定需以嚴重的心態去面對的。

（作者為大學講師）

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