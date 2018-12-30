自由廣場》到底台大出了什麼錯？

◎ 賴秀穗

一九六九年筆者在美國攻讀碩士學位時，選了一門大學部的微生物免疫學課程，當時是在二月攝氏零下十七度的嚴寒冬天，天色還是黑的，就去上八點的課，因剛到美國，英文還不是很好，上課時都帶了錄音機，想早點到教室可以坐在前排，錄音效果會較好，沒想到還不到七點半，教室幾乎已坐滿一百多個學生，美國年輕學生上課的情形，讓我印象深刻。

多年前有一位台大醫學院的教授，傳來一封郵件，他感慨萬千，因他教了三十多年的婦產科學，在早上八點上課時，約有一百多位學生，卻來了不到三十位，有的還拿著早餐姍姍來遲。過去筆者也有一門豬病學在早上八點授課，上課開始時，六十多位的學生也來不到二十位。退休後，每學期也應邀在該門八點的課，做一次專題演講，情況依然。台大的菁英學生，學習的態度如此散漫，也讓我感慨萬千，百思不解，到底台大出了什麼錯？

在威權時期，台大校長是官派的。筆者當學生時的校長是錢思亮，當專任教授時是孫震。孫震當校長時，有幾個年輕的教授，由法律系賀德芬教授領導推動，修改大學法，主張校園自主，學術自由的理念，要求台大校長必須由學校自己選出來，不能由教育部派任。在孫震校長調任國防部長後的校長，改由全校教授普選，當時有醫學院的陳維昭及理學院的郭光雄教授出來競選。記得當時，醫學院的教授及主管們，傾全力出來拉票，相較目前縣市長選舉的拉票，絕對有過之而無不及，結果因十票些微的差距，陳維昭當了校長。此後，他掌控台大的人事及資源，擅改學校的組織章程，連續當了十二年的校長。因普選出了問題，後來改成推薦遴選方式，遴選時亂象百出，拉票關說樣樣都來，第一次的校長遴選結果，深信有特異功能的李嗣涔教授排名第二，也因陳維昭的介入，教育部圈選李教授為校長。

長久以來，台灣大學的校長都是由國民黨掌控，政治力介入台大，領導教育的高層與財團掛勾，拜金主義的信念充斥校園，致使台大校園自主淪為空談，論文造假抄襲，學術倫理道德敗壞，深深影響學生的學習態度，難怪台大在國際的學術地位排名漸漸倒退。筆者也明白了，為什麼台大的學生會有如此散漫的學習態度。

前幾次台大校長的遴選，陳維昭都當遴選委員會的召集人，年事已高的陳前校長，還是介入這次管案的遴選，當起召集人。陳維昭長期介入台大人事任命案，使得整個遴選程序違法，財團介入校園，關說配票，如出一轍。管中閔先生身為公職人員，違規到處兼職，學術抄襲，大家質疑他擔任台大校長的資格，他的態度傲慢，不敢面對說明，讓國民黨的政治人物來當打手撐腰，擾亂社會秩序。更令人錯愕的是，自稱是人權民主自由鬥士的葉俊榮部長，突然宣布管案的任命，社會譁然，猶如韓市長的「夜襲」尖刀，刺進社會大眾的心臟，也刺進民進黨蔡英文總統的心臟，管中閔若當上台大校長，真的會動搖國本。

（作者為台大獸醫專業學院名譽教授）

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