自由廣場》天然獨世代要扎根

◎ 張復聚

筆者年屆七旬，二○一八選舉後，陸續與許多年輕人聊天，詢問投票行為，發現投給非本土派候選人者的思考值得討論！

其一：多數均單純「換人做看覓」，幾乎沒有政治考量！認為既然民進黨表現不好，何不讓他人、他黨試試看。我嘗試問，如果台灣主權因而喪失、台灣的自由民主也跟著送葬，值得嗎？年輕人回曰「不可能！」

其二：多數均認為台灣母語、本土文化，無實用價值！寧可使用目前的台式華語與有限的英語，聽外國音樂、看外國電影。我問他們德國哲人J. G. Herder認為「先祖留下來的語言文化非常重要」，有甚麼看法，年輕人不知如何回答。

其三：這些自稱天然獨世代的台灣人，對台灣語言、文化、歷史（特別是近代政治史）、地理等相當生疏；台灣在世界各種評比，包含科技、經濟、政治、文明等，也所知有限，只知台灣比中國民主。

我們這代人都了解，今日台灣的自由民主與人權是許多前輩犧牲生命、傾家蕩產、奉獻青春、流血流汗得來的，可說是「革命」民主與人權！我們也都很清楚，目前還是很脆弱的民主人權可能在短期內被破壞，甚至被消滅！可是自稱天然獨的世代，卻是一出生就享有民主與人權，就是「天賦」民主與人權！他們認為享有民主自由與人權是天經地義、再自然不過的普世價值，絕對永遠存在，不必懷疑。我看，這就是標準的「政治代溝」！該說他們幸福呢、還是天真無邪？再說，既然自稱天然獨，不但應該對台灣有相當的了解與認同，也有能力行銷台灣才是。

這就是為甚麼「台灣南社」一直主張「教育台灣化」的背景！只有當大大小小台灣人對台灣學有足夠的認識與認同，才知道如何保衛台灣主權與民主自由，我們才能免於這種恐懼不安！

（作者為醫生、台灣南社前社長）

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