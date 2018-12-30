自由廣場》賴揆 蘇揆 蔡想想

◎ 紀昭秀

賴清德在民進黨九合一選舉挫敗後請辭，雖經蔡總統慰留，但仍不斷釋出堅決走人的訊息，工商界及民間團體也紛紛期盼賴以大局為重留任，但賴在年終記者會仍意有所指表示：「列車有上車就有下車、下任投手屬於總教練的權責。」態度似未改變。

當外界嗅出賴走人應已成定局，並傳言由前閣揆蘇貞昌回鍋接任，蔡總統則公開表示：「賴是最好的投手，留任是全黨共識；我沒有向蘇提組閣的事，哪來他的同意？」幾個大頭仔各說各話，毫無共識的發展，令人搖頭。

閣揆是國家行政機器運作最重要的核心人物，這顆心臟的跳動片刻都不能停，也不能有氣無力。蔡政府敗選至今一個多月，竟然還在上演「妹有情、郎無意」的老戲碼，恐怕連殷切盼望蔡政府及民進黨走出陰霾的支持群眾都看不下去。

以賴一路走來的行事風格，不讓別人有見縫插針的機會，留任機率應該不大，果真如此，蔡總統的呼籲，可能只是讓綠營支持者看到她的情義；丟出沒有提蘇組閣，則又展現總統仍具有主導權，警示黨內人士別輕舉妄動的意味濃厚，但若賴堅持走，外界呼籲蘇接任，又可能讓蘇打退堂鼓，衍生另一個棘手問題。

與其繼續玩捉迷藏，蔡總統何不讓「閣揆之亂」儘快落幕。

（作者為家管）

◎ 張惠和

蔡英文於出席「中華職棒週年特展」受訪時，回應賴清德的「投手說」，強調賴是一名好投手，行政團隊過去一年相當努力，國家也持續進步當中。對於賴的去留，蔡英文說，她的想法與黨內共識一致，那就是希望由賴繼續領導行政團隊，對國家發展和政策延續都是最好的選項。

看到總統這樣的談話，實在令人有如霧裡看花，猜不透蔡總統究竟是怎麼盤算的？行政院長賴清德十二月七日上午就表示，時間一到會堅定離開，不會讓敗選檢討流於空言；下午與賴清德同一天上任的國發會主委陳美伶也表示，將與賴清德同一天離開內閣。至於賴清德可能離開的時間，陳美伶表示，不便代替賴揆發言，但認為目前主要問題在於繼任人選未定，因此無法確定交接時間。

如果蔡總統真的有心由賴院長繼續留任帶領團隊，為什麼都不明確表示？現在總統雖然一再慰留，但如同屬正國會的立委蔡適應表示，蔡總統這番話是主觀的期待，不過，據他了解，賴院長覺得選舉結果顯示政策沒有得到大多數人認同，因此還是傾向離開。謝系立委管碧玲也表示，她個人是最希望賴院長能留任，但這半個月以來，很多內幕新聞和訊息四處流竄，導致氣氛不是朝賴留任的方向，恐怕賴院長留任機會不大。個人也相信賴院長選擇留下來的機率並不大，因為對他自己或支持者都很難交代。

（作者為退休公務人員）

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