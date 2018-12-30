自由廣場》防疫小心走私漏洞

◎ 黃萬本

非豬瘟蔓延擴散快速如火燎原，中國已有二十多省的地區淪陷受害，台灣與中國鄰近，岌岌可危，倘若防疫不力，破功淪陷，遭受災害的損失，一定超過以前口蹄疫的災害損失。

政府為防堵非洲豬瘟入侵台灣，啟動非常森嚴的措施，在各機場、港口、海關嚴格稽查入境旅客是否攜帶中國肉品。可是，政府自啟動防疫措施迄今，尚未發現查緝走私中國豬肉案件。台灣是一個島嶼，四面鄰海，不肖走私歹徒，可任擇偏僻人煙稀少處所登陸侵入。萬一防堵不周，走私之豬肉必定很大宗，不會零售給散戶，一定火速直接運銷肉品加工廠，經其加工製作肉乾、肉鬆、香腸、貢丸等肉品出售，零售商或是直接銷售給消費者，如此過程非洲豬瘟立即侵入爆發，防疫工作就破功。

所以，主管食品衛生的機關必須積極嚴格查驗各處食品加工廠的進貨豬肉及製品豬肉乾、肉鬆、香腸、貢丸等，有沒有非洲豬瘟的病毒，如果查到有問題，立即令其全部下架銷毀重罰，並追蹤進貨來源，及追緝歹徒繩之以法。

（作者為農民）

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