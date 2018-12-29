社論》如果中國的改變來得更快…

習近平跳過鄧小平，回歸毛澤東，驚醒西方對中國經濟成長促進政治改革的幻想。（美聯社）

馬英九的尊師、紐約大學法學院教授孔傑榮最近分析說：習近平的倒行逆施使他成為毛澤東所說的「反面教員」，他的作用是促使中國的改變來得更快；中國從文革到開放，再從開放到專制的歷史變遷，他可能不能活著看到習近平專制結束的那一天，但中國的變革一定會發生。諷刺的是，他的學生馬英九，最近才將「不統」大躍進為「不排斥統一」。馬英九的思路，堪稱國民黨人的典型，他們號稱國際觀高人一等，但卻越來越暴露出他們的國際觀早已鎖入中國的落後性，所以看不到中國已經備受西方先進國家抵制。

習近平的出現，讓中國走上從開放到專制的回頭路，可能不是歷史的偶然。二○一二，習近平接任總書記之後，為了鞏固領導中心的地位，對薄熙來等挑戰者進行整肅。對此，國際社會都以鞏固權力來認知，咸認只是共黨國家權力轉移的過程。然而，二○一七至二○一八，已經在中國定於一尊的習近平，仍然繼續鞏固領導中心，罷黜接班人，取消任期制，打破集體領導。至此，國際社會才恍然大悟，原來習近平的榜樣是毛澤東，他的自我認知並不是延續改革開放事業，讓中國成為負責任的大國。習近平折磨諾貝爾和平獎得主劉曉波，開始讓西方世界警覺到，習近平意在挑戰普世價值。不過，多數西方領袖仍想盡力維持全球化的嘉年華會，為了中國的工廠與市場，姑息習近平的中國夢。直到二○一六，非典型的美國總統川普上台，川習經過短暫的蜜月期，習近平對自由貿易、公平競爭、國際秩序、普世價值的衝撞，終於引起志在「讓美國再次偉大」的川普的反制，而挑戰的號角便是貿易戰。貿易戰，起初是以自由貿易、公平競爭為發起點，但迅速升級到文明衝突的全面對抗。十月初，美國副總統彭斯的演講，已勾勒出以貿易戰為起點的文明衝突戰場。

習近平的權力極度集中，必然會激發一個內部矛盾，那就是，四十年改革開放所釋放的社會活力，欲求更開放、更自由的政治型態。但，習近平不僅無意啟動政治改革，甚至要把僅有的寬鬆恢復箝制。於是，黨國意志遇上社會活力，習近平出之以數位集權主義，以防火長城、人臉辨識、社會信用系統等，發動改革開放所獲得的國家銳實力，強硬鎮壓中國社會的自由化欲求。跳過鄧小平，回歸毛澤東，驚醒西方對中國經濟成長促進政治改革的幻想，從而一帶一路、南海軍事化、繞台擾台，西方也轉而以「圍堵中國」的視角重新應對。川普將中國重新定義為「戰略競爭對手」，體現了中國與民主國家之間的新時代關係。孰令致之？習近平的中華帝國夢有以致之！

自此以後，美中貿易戰的市場肉搏戰，依舊在商言商地進行著，川普抓住核心技術的要害，逼使習近平且戰且退。孟曉舟被捕、華為遭西方國家抵制，顯然不是經貿戰的插曲，而是戰略衝突的殊死戰。與此同時，中國迫害天主教、基督教甚至佛教的作為越來越猖狂，新疆的維吾爾族改造營更引起廣泛重視。西方媒體報導中國的角度，很明顯有別於改革開放以來的樂觀其成。可以說，改革開放四十年到習近平的質變，徹底改變了西方世界對中國的浪漫遐想。無獨有偶，今年聖誕節前後紛紛傳出，中國各級政府發出「耶誕禁令」，夸言「洋節是國恥」。與此同時，紀念聖誕節次日的毛澤東生日活動，也遭到公安阻撓。真正的馬克思主義讀書會，也是當局的眼中釘。

凡此說明，「新時代中國特色社會主義」，雖然是「鄧皮毛骨」，卻不能鄧小平，也不能毛澤東，只能「好好學習、天天向上」。學「習」，顧名思義，只能學習近平！權力的邏輯使然，習近平的大權一把抓，只能越抓越緊，不能一刻放鬆。這也就會形成孔傑榮所說的「反面教員」，因為失去集體領導的政策平衡作用、內部權力繼承的鬥爭焦慮、尤其是社會活力不予疏導反而百般堵塞，以及衝撞國際秩序所產生的反作用力等，極可能「促使中國的改變來得更快」。而在此之前，中國經濟危機可能更早發生。面對這樣的前景，台灣應該保持距離以策安全還是連結中國池魚遭殃，應該站穩第一島鏈的戰略要衝還是跟中國一起被圍堵，不難抉擇。

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