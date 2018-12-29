自由廣場》法院無罪判決 檢方還要上訴？

◎ 李屏生

前中央研究院長翁啟惠貪污案，士林地方法院做出無罪判決，翁本人發表聲明：「正義雖到，名譽難復」，希望「傷害到此為止」的感言，中央研究院長廖俊智指出：「希望塵埃落定，以免對台灣學界及生技界造成更大傷害。」檢察官是否依循往例上訴，已經成為社會矚目焦點。

翁案在一審審理時，幸好遇到一位認真負責的承審法官，這位法官連生物科技界行內人都不易了解的專業論文都深入閱讀，開庭時更和顏悅色的詢問原辯雙方。本來我以為這位法官只是對眾所矚目的大案才如此用心，後來跑去旁聽其他她審的不起眼的案子，才發現一樣認真和藹可親。翁案如果不是遇到這位難得認真的好法官，在輿論這麼大的壓力之下，合議庭要判決無罪確實需要相當大勇氣和決斷。

翁案在地院審理時也反映出檢察官辦案的許多問題，一位承辦本案的檢察官，無視憲法保障「無罪推定」和「偵查不公開」原則，案件方起訴後，就在台灣電腦稽核協會演講，認定翁啟惠有罪，浩鼎案就是一宗大貪污案，更大談企業與公部門肅貪防制，檢方在辦案過程當中，將中研院合約影本的日期，以偷天換日的手法抽換，以有利主張中研院在未簽合約前，就已將材料送給廠商，更用錯惡翻譯手法，將本案的關鍵材料，在成本4倍的報價，故意翻成4折，以製造翁是廉價販售中研院的專利產品，檢方這樣粗糙的栽贓手法不勝枚舉，卻沒有任何人深究，連貴為中研院長的案子都如此，一般人怎能相信司法？

國際貨幣基金組職（IMF）法國籍主席卡恩二○一一年五月十四日性侵女服務生案，檢察官調查後發現這名女服務生曾是應召女郎，她在探監時，告訴獄中男友：「別擔心，這傢伙很有錢。」後來紐約檢察官勇敢的認錯撤回起訴，證據不足，就不能起訴，這是民主國家的檢察官基本信仰。

熟悉台灣司法界生態的人都知道，要讓台灣的檢察官圖利他人不上訴，幾乎是不可能的任務，但如從本案卷證中客觀的事實來看，檢方上訴翻案也幾乎是不可能，建議檢方不如重新嚴格客觀審視該案，認真考慮翁案是否還要上訴？

（作者為大學法律系教師，專攻國際技術移轉）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/