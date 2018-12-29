自由廣場》2020 換菜啦

◎ 田年豐

那麼多二○二○的組合，不談白藍紅的中國組合，目前的深綠淺綠假綠的配組，就算會勝選，老實說，就算贏了，我也高興不起來。因為選前已經可以預見，這幾個縱使執政，也只會歹戲拖棚，屎尿藉口一大堆！

台派要開會勸退蔡英文參選連任，理由是蔡英文民調太低，參選穩死，一定落選！

我的理由很單純，就是蔡英文就算當選了，台灣只會越往中國移動，台灣主權日益淪喪，而且政策不甩人民需求與感受，執政者鄙視弱勢，越拉大貧富差距。在無恥無料的政客帶領下，台灣社會民心將會越來越狗眼勢利，越有錢王八大八輩，越人性淡薄越互信崩潰。

為了不讓這種情形發生，我有三個大家雖然認識但不知是寶的人選。

一個是中壯派，雖然看起來好像有點沒才沒才不夠端重的樣子，其實一朝賦予重責大任後，必定是難得的大材，必定發生大用。另一個是青壯派，理路清楚價值明朗，實踐力一流，擔任閣揆，不但耳目一新，必然使全民受益多多大大。最後推薦一位非常入世又內行氣口，其言行一致，安貧樂道，疼惜弱勢，足以令總統和閣揆敬畏到不敢鬆懈貪懶的牧師，來當這個影子政府的副總統人選，替大家就近監看這個我們自己孵育出來的新政府。

請大家一起來物色，一起來搜索吧！

（作者為前嘉義之音台長）

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