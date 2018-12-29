自由廣場》抗中保台靠經濟

◎ 葉俊雄

十一月地方選舉的結果震撼綠營，蔡總統立即辭去民進黨黨主席，也宣示反省檢討。接下來的批判／討論的文章／論述如排山倒海般淹沒媒體。綜觀這些論述，民進黨敗選因素大體上可歸屬三大類。

一、經濟因素：依據報導，蔡政府創造連續二十四個月出口成長，馬政府卻有連續十六個月出口萎縮。又蔡政府在兩年半期間將國債減少九十五億元，而馬政府八年任內，國債增加一．七三兆。還有，自由時報十二月二十五日報導，「行政院主計總處昨公布二○一七年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數四十七萬元（平均每月約三．九萬元）、年增一．九八％」；薪資平均數為六十萬元，兩者比率降至七十八．三％，差距拉大。雖然蔡政府的經濟數據亮麗，但也隱含貧富差距擴大，這雖為世界性的困擾，但基層人民和年輕人的肚子沒顧好會顯現在選票上（民報邱垂亮文）。

二、改革因素：改革一向都是痛苦的，必然會使一些人的既得利益受損，一般而言，也會有部分人受益。而年金改革的受損者明確，但受益者卻不明顯，所以受損者發飆時，無人出來為政府仗義執言。一例一休卻是勞資雙方都不滿立法院所立的法律，同聲批鬥政府，好像只有受損者，而無受益者，真奇怪。是立法委員不知勞資雙方所需嗎？還是人民被寵壞了呢？

三、中國因素：兩年多來，蔡總統堅持「無九二共識」，值得讚許，事實上，也從未有任何九二共識的文件出現。但自她就任起，中國就一路追殺蔡政府，想盡辦法打擊威脅臺灣，幸好政府也能見招拆招，度過難關。但中國藉網路普及與訊息能快速傳播，以國家之力，指揮專業組織製造及散布假新聞，協助藍營進行心理宣傳戰，這就非溫吞的公務體系能快速即時應變了，而民間綠營也未能組織起來與其對抗。此外，部分激進臺派不滿蔡總統的柔性處事方式，中國藉機挑撥，點把星星之火，就能激發他們的憤怒和高昂鬥志，兩年多來烈火燎原，從未止息。

自蔡總統就任，綠營就已輸在起跑點，一路走來，友軍間還互相牽制，勝負不難預測，只是未料到此次選舉，綠營傷得如此慘重。吾人不知蔡總統「反省之旅」後有何結論，以及其未來走向為何，但必然要忍辱負重。要在約一年後的大選獲勝，經濟將是第一重點工作，明年的施政最重要的任務就是要讓基層人民和年輕人有感、有希望與有信心，但要在短期間內（如六個月）就有可見的成果，挑戰性極高。此外，也不可漠視年輕人和中間選民的選票流動性，而改革可能要放緩，以降低負面衝擊，留得青山在，不怕沒柴燒。還有，民進黨也要發揮溝通的才智與手腕，要能與激進臺派同舟共濟，協同抗中保臺。更重要的是，中國仍會不擇手段，更強烈地介入臺灣選舉，一定要組織政府機構和民間團體，攜手並進從事防禦和反擊假新聞的要務。

（作者為退休教授）

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