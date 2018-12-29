自由廣場》國民黨的尾巴翹起來了

◎ 施明雄

九合一選舉，國民黨搭著韓流聲勢贏了民進黨，原本在自由民主社會，就沒有永遠執政的政黨，一切仰賴人民的票選，贏者不驕，敗者不餒，才是正常的社會。

然而選舉後，國民黨一些國會議員就在賴姓立委領導下驕橫地提出想廢除「促進轉型正義委員會」（以下簡稱促轉會），並排入立法院報告，幸好民進黨和時代力量立委以多數異議，把該提案退回。接著親民黨立委李鴻鈞也召開記者會說，促轉會去蔣、撤儀隊等浪費民脂民膏，威脅刪除促轉會的預算。更令人髮指的是促轉會代理主委楊翠赴立法院報告時，竟遭國民黨立委惡言侮辱甚至咆哮翻桌，阻止發言。自促轉會發生張天欽事件後，國民黨陣營動不動就以「東廠」誣咒詛罵促轉會，阻礙促轉會調查二二八和白色恐怖蔣家極權獨裁專制集團，凌虐殘殺台灣人和外省人遭受蔣家飼養特務犬的邪惡暴行，迄今促轉會尚未做出一件對當時加害者的指控，自知前輩們犯下罪大惡極的刑責，國民黨的後人就迫不及待想替祖公們抹擦掉不公不義的罪跡暴行，實在違背普世的良心道德，太讓人齒冷心寒。

另外韓流主角風光火紅封路又交通管制上任高雄市長，即時接受中國環球時報訪問說；如果蔡政府刻意阻撓中國旅客到高雄，韓信心滿滿表示，只要沒有圍牆就沒有障礙，只要無視障礙就能突破一切關卡，直喊中央政策要跟地方走，本末倒置這真是勝選的驕傲。問到三千億負債怎樣還？他想到原煉油廠的國有地，在那開發賽馬場，養馬飼馬能僱用三千人，中北部人都會來高雄消費，人來錢也來，還信口開河說：人無橫財不富！這市長怎盡教市民發橫財致富，真是妙不可言。

他又發言叫中國人來高雄買房，讓高雄房地產活絡增值，還好房地產專家Sway即時痛批；引中資來台是飲鳩止渴找死的行為，如今年輕人有幾個人買得起房子，倘若再讓中國人來炒房地產，後代子孫將慘無立身之所，Sway說這道理大家都知，只有想錢想瘋的那個人不知。

以筆者旅居加拿大的經驗，就是因為加國放寬中國人企業投資案，近來因中國逮捕三名加拿大人，引發加拿大移民部要驅逐二千多個違反企業投資法規定的中國移民；例如有一對兄妹在偏遠的愛德華王子島設立一個渡假村，他們就可以回中國找想移民加拿大的有錢人來（一年後又可以再找新投資者），每戶人花不到三十萬加幣就能辦成，但他們來加拿大並不去偏遠的投資地，而是往繁榮鬧市多倫多和溫哥華現金買房炒房，我十年前四十萬賣出的獨立屋如今已高漲到一二○萬，溫哥華的同鄉說他三十萬買的獨立屋也飆高到二百多萬，所以現今在多倫多幾個大都市工作的年輕人想買間安身立命娶妻生子的房子，已十分困難，反觀台灣房地產如今年輕人有幾個買得起，如果再給中國人炒進來，後果不妙。

（作者為政治受難者）

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