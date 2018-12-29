自由廣場》警察特考雙軌制有鬼

◎ 李學鏞

日前，內政部提報一○八年四等警察特考一般生錄取名額為214名，造成全國有意從警的青年考生反彈，立法委員也密集的質詢考選部及內政部，一時之間，警察考試公平問題再現白熱化。

警察特考自從實施雙軌制以來，警校生的錄取率一向超過100%（公告錄取人數高於到考人數），連遭警察機關汰除的警員，回鍋再考錄取率也超過100%（目前已超過350名），簡直荒謬至極，監察院對此已二次專案調查並糾正在案。審視本次考生反彈的近因，在於一般生往年錄取人數約2,300名，但明年卻驟減至214名，警察考試公平性問題遂又再度爆發。對此，考選機關推託認為，警察特考錄取人數大減是年改的問題，殊不知青年學子最在乎的是國家考試公平性的問題。考選機關違反考試法，將警察特考分為內外軌制，警察考試才出現錄取率不公平現象。試想，如果想擔任相同職務的警察人員，「參加同一考試，用同一張考試卷，接受一樣的錄取率」，怎麼還會有人反彈呢？

警察特考錄取人數大減，考試委員不檢討考試制度公平性的問題，竟將責任推給內政部因年改而提不出名額，考試委員卸責的作法背棄了全國大專生，無異是扯蔡政府後腿的隊友。尤其一○六年考選部長上任接受立委答詢時，也質疑警察特考雙軌制公平性的問題，完全保有反服貿時的是非堅持，獲得青年學子的支持，但現在卻立場反覆，只會藉詞推託問題，昧著良心幫助內政部欺壓全國考生，造成青年學子的反彈。青年學子透過網路的流通，已超過數十萬人不滿蔡總統放任考選機關的恣意，長此以往，政府失去民心，已屬必然。

如果警察機關已無缺額，警察特考無論內外軌都不應該再繼續辦理，或應只辦理單軌制，以減少人員的進用，但現在內外軌卻持續辦理，殊不合理。尤其外軌名額只剩214名，錄取率約僅2%，而內軌錄取率依然超過100%，相較之下，不管警界如何美化警察特考雙軌制的優點，雙軌制就是維護既得利益者的制度，毫無爭議。概覽世界各國的警察考選機制，如美、日等國都是考訓用的單軌制，我國公務人員的考選也是如此，警察唯一例外，究其原因，除捍衛既得利益者外，已無其他有利的理由。蔡政府不是要轉型正義嗎？先轉型警察考試制度吧！否則青年人會翻掉您。

（作者為律師）

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