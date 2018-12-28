社論》當全球股市步入熊市

美中貿易戰進入九十天的休兵期，雙方是戰是和，或是膠著不前，各種資訊雜陳，眾說紛紜，解決難度之高，則是國際社會的共同看法。而受貿易戰衝擊的產業面與金融面，卻已開始出現重大震盪，其中全球股市在美股三大指數帶頭下修，步入空頭之下，紛紛隨之重挫，美股似乎已由全球多頭總司令，變成拖累世界股市的大黑熊。另外，全球經濟充滿下滑的悲觀氛圍，一旦貿易戰加劇，甚至再延續一、二十年，成為持久戰，則世界經濟的滑落將不知伊于胡底。

針對經濟基本面的檢視，世銀、IMF及重要研調機構幾乎異口同聲調降明年全球及主要國家的經濟成長預測。尤以中國的情況更是詭譎不明，一般預測其GDP仍有六％的成長，但中國人民大學國際貨幣研究所副所長向松祚卻公開宣稱，對中美貿易戰的錯誤判斷，使得中國經濟已面臨改革開放四十年來最大變局，實際成長率可能僅有一趴多，甚至淪為負值。無論真相如何，中國不可能再恢復往昔的兩位數成長，幾乎已成定局。更嚴重的是，中國精心打造的「二○二五中國製造」計畫一旦受挫，經濟轉型將中斷，非僅無法躍升為製造強國與科技大國，甚至因智財權限制與新興市場的強力挑戰，將減損產業供應鏈完整性優勢，連原有的世界工廠地位都岌岌可危，使得中國未來經濟之路似乎佈滿荊棘。再加上經濟下滑導致房地產、債務泡沫再難支撐，光鮮亮麗的經濟一旦褪色，中共統治的正當性必遭強烈質疑，民怨沸騰之下，宣洩出口又被習近平建立的數位獨裁體制箝制，結果將引發何等程度之政治社會與經濟動盪，令人難以想像。

其實，美中貿易戰不僅讓依靠抄襲、盜版與低廉勞動力而壯大的中國經濟瞬間現出原形，即便強大如美國同樣受到龐大的衝擊。川普執政後，承繼歐巴馬的基礎，失業率創新低，勞動市場接近完全就業狀態，而工時薪資亦出現可觀漲幅，令聯準會啟動了升息步伐，縮減資產負債表與貨幣政策正常化。此舉雖然意在壓抑通膨，為高熱的景氣降溫，卻觸發了金融市場的大動盪，導致金融海嘯以來的經濟派對，似乎已接近尾聲。聯準會憂心景氣過熱造成通膨失控，然而全球近二十年一直處於物價穩定狀態，前期係受惠於中國等新興市場提供低廉商品所致，近期則拜電商、網路經濟發達，降低中間商與店面租金等成本之故，使產品淪入削價競爭，物價因此上漲不易，實際上很難找到通膨的足跡。儘管如此，聯準會依舊堅持貨幣緊縮與升息路徑，而引發金融市場龐大賣壓，造成三大指數從近期高點下跌達兩成之多，邁入空頭市場。週三美股雖然強力反彈，但是蘋果、亞馬遜、臉書、網飛、谷歌等五大權值股，卻已下跌約三、四成，數位經濟的光芒黯淡，美國經濟底子固然厚實，亦不免令人憂心。

對於台灣而言，兩強佔貿易出口約五成之鉅，貿易戰的衝擊自然不小。據台經院最新景氣動向調查，十一月製造業營業氣候測驗點下滑至近十年最低，出口由正轉負，進口資本設備亦是連續兩個月轉負，內需則缺乏成長力道，顯然不利於明年台灣經濟。因此台經院提醒廠商做好「過冬」準備，以面對景氣下滑。在此變局中，台灣選擇向美靠攏，乃是正確之道，經濟脫中更屬必然，惟仍需充分的緩衝時間佈局。如何規劃台商回流或轉進，有助台灣本身的經濟轉型，需要高度智慧、專業能力與決策魄力兼具。

股市是經濟的櫥窗，而貿易戰並無贏家，目前美股帶動全球股市下挫，紛紛淪入空頭格局，其實是預先反映明年世界經濟的低迷困局。因此，在美中貿易爭端尚未停戰之前，國人切莫對於熊市之中出現的「死貓反彈」過度樂觀，無論是個人的投資理財或政府的政策規劃，均應審慎保守，作好風險控管，先求安穩再徐圖發展，方為亂世之中的保全之道。執政者尤應看清局勢，具有遠見，預為綢繆產業轉型與發展策略，並以高度智慧執行親美脫中的大謀略，方可為台灣經濟開創一片天地。

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