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自由廣場》完全執政走馬燈

2018-12-28 06:00
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◎ 陳和文

民進黨九合一選舉大敗後，賴清德請辭雖獲蔡英文慰留，但似未改變心意，外傳明年一月中旬請辭，由蘇貞昌回鍋接任，行政院發言人回應，賴院長已公開說過很多次，會在他認為應該離開的時機請辭，至於蘇是否接閣揆，任命為總統職權，不做評論。

閣揆是國家最高行政首長，位高權重之職務，應僅次於總統，理當秉持「穩定」及「健全」為原則，非但不宜頻頻更迭，亦不能有不確定性的空窗或模糊期間，這是執政黨穩定政局的課題，也是全民關心的大事。

但以目前演變情勢，賴清德一再表示不想幹了，蔡總統、民進黨內人士及工商團體，則一致呼籲賴以大局為重，繼續為國家、為黨付出，沒想到，至今尚未取得雙方「共識」。外界不再抱希望，前閣揆蘇貞昌回鍋聲浪再起，應可理解。

只是，賴清德「會在該離開的時間請辭」，與穩定及健全原則明顯有違，這種不正常的氛圍，時間拖得越久，對於蔡政府及民進黨來說，只會雪上加霜。蔡總統有必要儘速與賴院長「確認」留不留，不管結論如何，都應及早對外宣布。

（作者為公務員）

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