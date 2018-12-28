自由廣場》愛情摩天輪不用性教育？

◎ 吳馨恩

韓國瑜接受採訪時，表示中央性教育「太開放」，高雄市將來不會照單全收，筆者對此感到相當詫異，先不說要論敗壞風俗，韓國瑜選前「愛情摩天輪」跟「向觀光客拋繡球」等言論，比起經過專家學者研擬的性教育教材，根本有過之而無不及。

更別說「性別平等教育法」跟「性侵害犯罪防治法」是因為彭婉如女士在廿二年前一次會議後，搭上計程車就失去音訊，數天後被人發現遭到強暴謀殺，因此才研擬與通過的。這樣駭人的命案正好就發生在高雄，韓國瑜作為高雄市長，居然對於高雄的歷史事件沒有絲毫反省，反而要禁止性暴力防治重要角色的性教育。

近年來，婦女團體開始從「不要就是不要」（no means no）改為倡議「沒有同意，就是性侵」（only yes means yes），打破對「性」的污名與沉默，鼓勵人們「開口確認意願」來避免憾事發生。真不知道韓國瑜當家作主的高雄市府，是否連正確的觀念教育都要加以打壓，身為性侵倖存者的筆者想到就不寒而慄。（作者致力推動反暴力的跨性別運動與婦女運動）

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